Découvrir la magie du Sad Cake

By

Résumé : Sad Cake, une recette à l'ancienne issue du livre de recettes du Lubbock Women's Club de 1983, est devenue une sensation dans le monde des desserts. Ses ingrédients simples et ses instructions simples en font un favori des boulangers amateurs. En ajoutant vos propres modifications et substitutions, vous pouvez créer une variation unique de cette friandise classique.

Libérer mon boulanger intérieur avec Sad Cake

Lorsque je suis tombé pour la première fois sur une recette intrigante appelée « Sad Cake », j’ai immédiatement été attirée par son charme vintage. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer, surtout après avoir appris qu'elle était devenue la recette de dessert la plus populaire de 2023 sur Simply Recipes.

Initialement nommé « Sad, Sad Cake », cette friandise rétro ne nécessite que quelques ingrédients de base : du bisquick, des œufs et de la cassonade. Les mélanger et cuire la pâte donne un gâteau qui monte puis retombe, révélant une surface magnifiquement craquelée.

Ayant grandi avec le Bisquick dans ma cuisine, j'étais ravi de le voir comme ingrédient vedette. Sa commodité et sa nostalgie m’ont fait apprécier encore plus cette recette. Avec la farine, le shortening, le sel, le sucre et la levure chimique déjà combinés, Bisquick vous évite d'avoir à chercher chaque ingrédient séparément.

Bien que je n'aime pas particulièrement la noix de coco, j'ai décidé de suivre la suggestion de la rédactrice en chef Sara Bir d'ajouter de la noix de coco râpée à la recette. À ma grande surprise, la noix de coco a apporté une couche supplémentaire de saveur et de texture que même les sceptiques convertis de la noix de coco dans la maison ont apprécié. Le résultat était un gâteau légèrement caramel avec de délicieuses bouchées de noix de coco, rappelant un blondie.

Libérer mon boulanger intérieur avec Sad Cake

Après avoir réalisé ce gâteau plusieurs fois, j'ai découvert que Sad Cake est une toile de créativité. Voici quelques trucs et astuces que j’ai trouvés utiles :

1. Pas de Bisquick ? Aucun problème. Créez votre propre substitut en combinant une tasse de farine tout usage, une cuillère à soupe d'huile végétale, 1 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude et 1/4 cuillère à café de sel casher pour chaque tasse de Bisquick nécessaire.

2. La mise à l'échelle de la recette est simple. Si vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, réduisez de moitié les ingrédients et faites-les plutôt cuire dans un moule de 8 × 8 pouces. Gardez un œil sur le gâteau et commencez à vérifier la cuisson vers 25 minutes.

3. Expérimentez avec différents ajouts. Le chocolat noir haché donne une saveur similaire aux barres chocolatées Mounds. Vous pouvez également remplacer la noix de coco râpée sucrée par de la noix de coco non sucrée ou incorporer des fruits secs pour une touche délicieuse. N'hésitez pas à ajouter une cuillère à café de cannelle moulue ou de cardamome pour une saveur épicée, ou un peu d'extrait de vanille pour une touche aromatique supplémentaire.

La polyvalence et le charme nostalgique du Sad Cake en font une délicieuse option de dessert. Avec ses ingrédients simples et ses possibilités infinies, cette friandise rétro satisfera à coup sûr toutes les envies de sucreries.

En savoir plus dans l'histoire Web : Découvrir la magie du Sad Cake