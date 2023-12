Les Game Awards mettent en lumière les préoccupations de la SAG-AFTRA

Les membres de la SAG-AFTRA et les Game Workers de SoCal utilisent la plateforme des Game Awards de cette année pour sensibiliser aux problèmes majeurs auxquels est confrontée la division des médias interactifs de la guilde. Même s'ils ne font pas de piquet ni de grève pour le moment, une grève reste une possibilité car les négociations pour un nouveau contrat avec les producteurs de jeux vidéo sont au point mort. Les trois questions fondamentales sur lesquelles SAG-AFTRA se concentre sont les augmentations de salaire, les besoins de sécurité des artistes exécutants et les protections éthiques de l'IA.

Concernant l’IA, la SAG-AFTRA ne demande pas une interdiction totale, mais plutôt la transparence, un consentement éclairé approprié et une compensation équitable lorsque l’IA est utilisée pour créer des performances qui n’ont pas été réellement réalisées par des acteurs humains. Cette demande est considérée comme raisonnable et collaborative, visant à empêcher l’exploitation des artistes professionnels tout en tenant compte des progrès technologiques.

La problématique de l’IA ne se limite pas aux doubleurs des jeux vidéo mais a des implications pour l’ensemble de l’industrie. Cependant, les comédiens de doublage sont la seule profession de l’industrie du jeu vidéo actuellement syndiquée, ce qui leur permet de défendre plus facilement collectivement des cadres qui profitent à l’ensemble de la main-d’œuvre.

En plus de leurs préoccupations concernant l’IA, la SAG-AFTRA est également solidaire des développeurs de jeux qui ont connu une « année incroyablement dévastatrice » marquée par des licenciements et des rapports faisant état de lieux de travail toxiques. Acteurs et développeurs partagent un objectif commun de bien-être et de durabilité dans leur travail.

Alors que les Game Awards célèbrent les réalisations de l'industrie, la SAG-AFTRA souligne l'importance de discuter et de répondre à ces besoins fondamentaux afin de garantir que les personnes derrière les jeux soient correctement protégées. Lorsque les êtres humains prospèrent dans l’industrie, cela conduit à la création de jeux encore plus géniaux pour le plaisir de tous.

Alors que les négociations se poursuivent, la SAG-AFTRA considère les Game Awards comme une opportunité d'attirer l'attention sur ces questions critiques et de défendre les droits de ceux qui apportent leur talent et leurs efforts à l'industrie du jeu vidéo.

