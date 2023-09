Les jours sur Terre s'allongent, selon une nouvelle étude

Une étude récente a révélé que les jours sur Terre s'allongent progressivement en raison des changements dans la distance entre la Terre et la Lune. Ce phénomène a été observé il y a environ 1.4 milliard d’années, alors qu’une journée sur Terre durait un peu plus de 18 heures. La proximité plus proche de la Lune avec la Terre à cette époque a influencé le comportement de rotation de la Terre. À mesure que la Lune s'éloigne, la rotation de la Terre ralentit, un peu comme un patineur artistique qui ralentit en étendant les bras.

Pour comprendre et décrire ce phénomène, les chercheurs ont développé une technique statistique appelée astrochronologie, qui relie les théories astronomiques et les découvertes géologiques. Cette méthode permet de mieux comprendre la géologie ancienne de la Terre, l'évolution du système solaire et les transitions climatiques capturées dans les formations rocheuses. Cela aide à étudier des roches vieilles de plusieurs milliards d’années, comparable à la façon dont les processus géologiques modernes sont étudiés.

L'étude se penche également sur les cycles de Milankovitch, qui sont des variations du mouvement de la Terre causées par l'attraction gravitationnelle des corps célestes comme les planètes et la lune. Ces cycles ont un impact sur la répartition de la lumière solaire sur Terre et, par conséquent, sur les modèles climatiques. Cependant, comprendre les changements à long terme pose des défis en raison du concept de chaos du système solaire et de la connaissance limitée de l'histoire de la Lune.

Les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode appelée TimeOptMCMC pour suivre avec précision les mouvements des planètes il y a des milliards d'années afin de déterminer leurs effets sur la Terre et ses cycles de Milankovitch. Cette méthode combine des approches statistiques, des théories astronomiques, des connaissances géologiques et l'inversion bayésienne. Il a permis d'évaluer de manière fiable la direction de l'axe de rotation de la Terre, la forme de son orbite, la durée du jour et l'écart entre la Terre et la Lune.

L'objectif de l'étude est d'étendre la recherche à différents intervalles de temps géologiques et de mieux comprendre l'histoire et le comportement de la Terre. En étudiant les archives rocheuses et en décodant les cycles de Milankovitch, les scientifiques acquièrent des connaissances sur les débuts du système solaire et sur le rythme préservé dans les roches et l'histoire de la vie.

– Astrochronologie : Technique statistique qui combine théories astronomiques et découvertes géologiques pour comprendre le passé géologique de la Terre.

– Cycles de Milankovitch : Variations du mouvement de la Terre causées par l'attraction gravitationnelle des corps célestes, entraînant des changements dans les régimes climatiques.

– Chaos du système solaire : La susceptibilité du système solaire, avec ses différentes composantes, à de petites variations initiales pouvant conduire à des altérations significatives des millions d’années plus tard.

– TimeOptMCMC : Une méthode statistique combinant des approches géologiques et astronomiques pour étudier la géologie ancienne de la Terre et les transitions climatiques.

– Inversion bayésienne : méthode utilisée pour estimer l’incertitude dans les modèles scientifiques en intégrant des connaissances antérieures et des données observées.