Il y a un an, le bureau Well+Being du Washington Post a commencé sa mission consistant à fournir des conseils scientifiques pour une santé optimale. En mettant l'accent sur le soin du corps, de l'esprit et des relations, le bureau vise à permettre aux lecteurs de faire des choix éclairés concernant leur santé. Pour célébrer cette étape importante, une sélection de leurs meilleurs conseils pour bien vivre au quotidien a été organisée.

L’un de ces conseils remet en question l’idée selon laquelle 10,000 60 pas par jour constituent la norme d’or en matière d’activité physique. Gretchen Reynolds, la chroniqueuse derrière « Your Move », suggère qu'il n'y a rien de magique dans ce numéro particulier. De nouvelles recherches indiquent que pour les personnes de moins de 8,000 ans, les plus grands bénéfices peuvent être obtenus avec un nombre de pas quotidien allant d'environ 10,000 60 à 6,000 8,000. Pour les personnes de plus de XNUMX ans, le seuil était légèrement inférieur, le seuil idéal de réduction du risque de mortalité se situant entre XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX étapes.

À la lumière de cette révélation, Well+Being propose sept conseils pour compter les pas. Ces conseils visent à aider les individus à suivre efficacement leurs pas et à intégrer davantage d’activité physique dans leur vie quotidienne. Les suggestions incluent la définition d'objectifs réalisables, l'augmentation progressive du nombre de pas et l'utilisation de technologies telles que des podomètres ou des trackers de fitness. En suivant ces recommandations, les individus peuvent optimiser leur bien-être physique sans se sentir dépassés par un objectif ambitieux de nombre de pas.

Il est important de rappeler que le bien-être ne se limite pas à la santé physique. En donnant la priorité au bien-être holistique et en faisant des choix éclairés fondés sur des preuves scientifiques, les individus peuvent mener une vie épanouissante et équilibrée. Le bureau Well+Being du Washington Post continue de fournir des articles et des conseils pour aider les lecteurs à atteindre cet objectif.

La source:

The Washington Post – Bureau du bien-être