Un changement soudain des conditions météorologiques a entraîné des températures fluctuantes dans le centre de la Floride. Alors que mercredi soir, les températures tombaient dans les années 30, 40 et 50, les habitants d'Orlando ont connu un minimum légèrement plus doux au milieu des années 40. Il est conseillé de se préparer à des conditions plus froides en portant plusieurs couches avant de sortir mercredi soir.

Le comté de Marion, en revanche, devrait faire encore plus frais, avec un avis de gel en place alors que les températures descendent dans les années 30. Cependant, à mesure que la semaine de travail avance, les températures élevées de l'après-midi se réchaufferont progressivement, accompagnées d'un grand soleil jeudi et vendredi.

Jeudi après-midi, les températures remonteront dans les années 60 supérieures et inférieures aux années 70. À l'approche de vendredi matin, le centre de la Floride peut s'attendre à un début froid pour l'événement Share Your Christmas, avec des températures tombant dans les années 40 et 50. Néanmoins, la présence du soleil et un vent du sud-est aideront à se réchauffer jusqu'aux années 70 inférieures et moyennes pendant la journée, ce qui en fera un après-midi agréable avec un soleil abondant.

Le week-end devrait commencer sur une note plus chaude, avec des températures atteignant les années 70 supérieures et les années 80 inférieures. Même si une ou deux averses isolées sont possibles samedi, les prévisions globales restent ensoleillées et sèches.

Cependant, des changements sont attendus dimanche après-midi à mesure que le prochain front froid approche de la région. Cela apportera des pluies éparses et des orages au cours de l’après-midi et de la soirée. Dimanche soir, la pluie se dissipera, ce qui entraînera un début de semaine de travail sec lundi. Attendez-vous à un mélange de soleil et de nuages, ainsi qu’à des conditions sans pluie. Le front froid de dimanche entraînera des températures plus fraîches, ramenant les températures maximales aux années 60 supérieures et inférieures aux années 70.

Pour les prévisions météorologiques les plus précises du centre de la Floride, restez à l’écoute de WESH 2 en ligne et à l’antenne. Vous pouvez également télécharger l'application WESH 2 News pour recevoir des alertes météo à jour et rester informé de tout changement dans les conditions météorologiques.