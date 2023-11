Vues impressionnantes : observations fascinantes de la Terre par les astronautes

Dans la vaste étendue de l’espace, six astronautes se retrouvent dans un vaisseau spatial, observant leur planète natale à une distance de 250 milles au-dessus de sa surface. Alors qu’ils font le tour de la Terre, leur perspective dévoile une tapisserie de merveilles. De ce point de vue, le Japon apparaît comme un simple brin d’herbe, tandis que les Philippines semblent terriblement fragiles. Les détails complexes de la Terre deviennent évidents, avec l'Europe délimitée avec précision et éclairée par un fil doré de routes éclairées la nuit. La vallée de Jiuzhaigou s'épanouit dans des teintes automnales et les salines tunisiennes émettent une lueur rose cloisonnée. Ces observations fascinantes révèlent non seulement la beauté de la planète, mais évoquent également un profond sentiment d'aspiration humaine.

Le roman de Samantha Harvey, Orbital, emmène les lecteurs dans un voyage extatique vers la Station spatiale internationale, capturant l'essence de l'expérience des astronautes. Harvey, connue pour son exploration intrépide des lieux sauvages, plonge dans le terrain conceptuellement accidenté de l'espace, en le contrastant avec la solitude de la condition humaine. Le passage du temps est déformé lorsqu'ils assistent au claquement du matin toutes les quatre-vingt-dix minutes et au mouvement mécanique du soleil de haut en bas.

Grâce à une prose vivante et évocatrice, Harvey plonge les lecteurs dans la routine quotidienne des astronautes et dans leur dévouement inébranlable à leur mission. Alors qu’ils mènent des expériences scientifiques, traquent les microbes et surveillent la croissance des choux, leur sens de la vocation reste intact. La Terre, dans toute sa splendeur ravissante, captive continuellement leur attention. Ils sont émerveillés non seulement par les grands spectacles de la planète, mais aussi par les moindres détails, comme les lumières des bateaux de pêche au large des côtes malaisiennes. Des questions d’existence se posent, même parmi les athées, qui se demandent si leur existence terrestre est un précurseur d’une vie après la mort céleste.

Orbital n'est pas seulement une célébration des expériences extraordinaires des astronautes, mais aussi un témoignage du pouvoir du langage. Harvey tisse habilement les mots pour transmettre le festin optique et les réflexions métaphysiques de l'équipage. Même si certains moments peuvent perdre de leur éclat dans des descriptions explicites d'émerveillement, la véritable beauté du roman réside dans ses rythmes et ses structures sous-jacentes. Il incite les lecteurs à contempler l’interaction entre le spectaculaire et l’ordinaire, les distances qui nous séparent et l’intimité qui nous relie.

Le concept d’identité collective est étroitement lié au récit. Les six astronautes, chacun avec son propre passé et sa nationalité, se fondent en une entité singulière. Ils se reconnaissent comme une créature composite, rassemblée par l’attrait de la magnificence de la Terre. Les frontières entre nationalités s’amenuisent dans le domaine des voyages spatiaux, soulignant l’importance de la coopération et de l’unité humaines.

Orbital est sans vergogne plein d’espoir, à contre-courant de la tendance des récits dystopiques qui prévalaient à l’ère de l’Anthropocène. Il inculque un sentiment d’appréciation du monde dans ses différents tons et situations. Même s'il ne possède pas la colère agitée des œuvres précédentes de Harvey, il trouve néanmoins le moyen d'exprimer sa fervente admiration pour la planète. Même face à l’adversité, Orbital se tient debout, refusant de se laisser décourager. Il embrasse les vues impressionnantes de la Terre et propulse les lecteurs dans une nouvelle ascension vers les merveilles du cosmos.