Orange Pi présente l'Orange Pi Zero 2W : une alternative puissante au Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi a dévoilé sa dernière offre, l'Orange Pi Zero 2W, qui promet d'offrir des performances améliorées et une mémoire accrue par rapport à ses concurrents. L'Orange Pi Zero 2W est alimenté par un processeur quadricœur Allwinner H618 Cortex-A53, ce qui en fait un choix robuste pour une gamme d'applications, notamment les boîtiers TV, les appareils de diffusion d'écran intelligents, les maisons intelligentes, les passerelles intelligentes et l'Internet des objets. (IdO).

L'Orange Pi Zero 2W s'inspire du Raspberry Pi Zero 2 W, sorti en octobre 2021 en tant que successeur plus performant du Raspberry Pi Zero original. Semblable à son homologue Raspberry, l'Orange Pi Zero 2W est doté d'un processeur quadricœur Arm Cortex-A53, mais offre une vitesse d'horloge allant jusqu'à 1.5 GHz, ce qui le rend 50 % plus rapide que le Raspberry Pi Zero 2 W aux vitesses d'origine. De plus, il dispose d'un processeur graphique Arm Mali G31-MP2 prenant en charge OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 et Vulkan 1.1.

Un avantage majeur de l’Orange Pi Zero 2W est sa capacité mémoire. Les utilisateurs peuvent choisir entre 1 Go, 1.5 Go, 2 Go ou 4 Go de RAM, soit le double du minimum et jusqu'à huit fois le maximum disponible sur le Raspberry Pi Zero 2W. La carte comprend également 16 Mo de mémoire flash SPI et un emplacement microSD pour le stockage principal.

Les principales caractéristiques de l'Orange Pi Zero 2W incluent un port mini-HDMI 2.0 avec prise en charge 4k60, deux ports USB 2.0 Type-C (un pour l'alimentation et un pour les appareils) et un en-tête GPIO à 40 broches non équipé. Il intègre également la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0/BLE.

En termes de capacités d'extension, l'Orange Pi Zero 2W fournit une interface d'extension personnalisée à 24 broches, qui comprend deux voies USB 2.0, une connexion Ethernet 10/100, une prise en charge audio et vidéo analogique, un récepteur infrarouge et des connexions pour l'alimentation et l'utilisateur. -boutons définis. Bien qu'il n'y ait pas de connecteur Camera Serial Interface (CSI) comme le Raspberry Pi Zero 2 W, l'Orange Pi offre une connectivité USB 2.0 comme alternative à la prise en charge de la caméra.

La compatibilité logicielle inclut Android 12, Debian 11 et 12, Ubuntu 20.04 et 22.04, ainsi que le système d'exploitation Orange Pi basé sur Arch Linux de la société.

L'Orange Pi Zero 2W est disponible à l'achat sur la boutique AliExpress d'Orange Pi, avec des prix allant de 12.90 $ pour le modèle 1 Go de RAM à 23 $ pour la variante 4 Go. De plus, les offres groupées comprenant une carte d'extension avec audio analogique, des ports USB 2.0 pleine taille, un port Ethernet, des boutons et un récepteur infrarouge commencent à 17.80 $, hors frais d'expédition.

Dans l'ensemble, l'Orange Pi Zero 2W est une alternative compétitive au Raspberry Pi Zero 2 W, offrant des performances améliorées, de nombreuses options de mémoire et une gamme diversifiée de fonctionnalités de connectivité, ce qui en fait un choix approprié pour diverses applications IoT et de maison intelligente.

Sources:

-Orange-Pi

– AliExpress