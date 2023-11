Nouvelles fonctionnalités et améliorations de la conception : exploration d'Oppo ColorOS 14

By

Oppo, le célèbre fabricant de smartphones, présente ColorOS 14, son dernier système d'exploitation mobile. ColorOS 14, basé sur Android 14, devrait être déployé sur les téléphones Oppo dans le monde entier. La version se concentrera dans un premier temps sur des modèles phares comme le Find N2 Flip et s'étendra progressivement à des options plus abordables, dont le Reno 10. En octobre, la version bêta publique de ColorOS 14 a été lancée pour la série Find X5 et d'autres modèles compatibles.

ColorOS 14 introduit une gamme de fonctionnalités innovantes basées sur l'IA, qui rappellent celles du Pixel 8 de Google. Par exemple, la fonctionnalité SmartTouch permet aux utilisateurs de sélectionner et de collecter facilement divers types de contenu, tels que du texte, des images et des vidéos, dans le Fichier Dock ou consolidez-les en une seule note à l'aide de simples gestes de sélection et de glisser. Un autre ajout remarquable est Smart Image Matting, permettant le recadrage de plusieurs sujets à partir d’une seule image ou d’une vidéo en pause.

Pour améliorer l'expérience utilisateur et la durée de vie de la batterie, Oppo a mis en œuvre Smart Charging, qui ajuste automatiquement le courant de charge en fonction de l'état d'utilisation du téléphone. Cela permet d’éviter une usure inutile de la batterie, garantissant ainsi des performances optimales dans le temps. De plus, la fonctionnalité de confidentialité basée sur l'IA d'Oppo, AutoPixelate, introduite dans ColorOS 13, pixellise automatiquement les informations sensibles telles que les noms et les numéros de téléphone dans les captures d'écran avant de les partager.

En termes de performances, Oppo met l'accent sur trois fonctionnalités clés de son moteur Trinity : la vitalisation de la ROM, la vitalisation de la RAM et la vitalisation du processeur. ROM Vitalization utilise la compression de fichiers et d'applications pour économiser jusqu'à 20 Go de mémoire. La vitalisation de la RAM optimise l'utilisation de la RAM, améliorant ainsi la vitesse globale du système, tandis que la vitalisation du processeur augmente la puissance de traitement pour des performances plus fluides.

S'appuyant sur le succès de ColorOS 13, Oppo poursuit son évolution de conception avec ColorOS 14. Comme OnePlus OxygenOS, l'esthétique Aquamorphic d'Oppo, un design inspiré de l'eau, est reprise dans la dernière mise à jour. De plus, ColorOS 14 introduit une nouvelle collection de sonneries pour les appels, les alarmes et les notifications, ajoutant une touche de personnalisation à l'expérience utilisateur.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que ColorOS 14 ?

R : ColorOS 14 est le dernier système d'exploitation mobile développé par Oppo pour ses smartphones dans le monde entier.

Q : Quelles sont les fonctionnalités notables de ColorOS 14 ?

R : ColorOS 14 offre une variété de fonctionnalités basées sur l'IA, notamment SmartTouch pour la sélection et l'organisation du contenu, Smart Image Matting pour le recadrage du sujet, Smart Charging pour une utilisation optimisée de la batterie et AutoPixelate pour la protection de la vie privée.

Q : Comment Trinity Engine améliore-t-il les performances ?

R : Trinity Engine, présenté dans ColorOS 14, inclut la vitalisation de la ROM pour des économies de mémoire, la vitalisation de la RAM pour une vitesse améliorée et la vitalisation du processeur pour un fonctionnement plus fluide.

Q : Quelles améliorations de conception ColorOS 14 offre-t-il ?

R : ColorOS 14 s'appuie sur l'esthétique Aquamorphic introduite dans ColorOS 13, offrant un design inspiré de l'eau. Il introduit également de nouvelles sonneries pour les appels, les alarmes et les notifications.

Q : Quand ColorOS 14 sera-t-il disponible ?

R : ColorOS 14 sera déployé à l'échelle mondiale, en commençant par les téléphones phares comme le Find N2 Flip, et finalement en atteignant des offres économiques comme le Reno 10. La version bêta publique a été lancée en octobre pour les modèles compatibles.