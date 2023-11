Oppo dévoile ColorOS 14 : une nouvelle ère dans les systèmes d'exploitation pour smartphones

Oppo, l'un des principaux fabricants chinois de smartphones, a officiellement annoncé la sortie mondiale de ColorOS 14, un système d'exploitation de pointe basé sur Android 14. Cette mise à jour très attendue apporte une multitude de changements et introduit de nouvelles fonctionnalités qui visent à révolutionner l'expérience utilisateur.

L'un des principaux points forts de ColorOS 14 est le design Aquamorphic mis à jour. S'appuyant sur le succès du langage de conception de ColorOS 13, Oppo a optimisé cette fonctionnalité avec de nouveaux effets sonores, systèmes de couleurs et éléments interactifs. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience smartphone améliorée avec dix ensembles de sonneries sur le thème Aquamorphic pour les appels, les alarmes et les notifications. De plus, sept conceptions sonores globales de l'interface utilisateur ont été incluses pour offrir une expérience audio captivante sur tous les appareils Oppo.

L'introduction d'un système Aquamorphic Coloring amélioré est un autre ajout notable à ColorOS 14. Cette fonctionnalité innovante s'adapte à l'état, à l'heure et au contenu à l'écran du smartphone. En intégrant des formes d'interaction courantes dans des bulles, des capsules et des panneaux extensibles, Oppo permet aux informations de circuler de manière transparente et de fusionner sans effort avec un minimum de perturbations, offrant ainsi une interface utilisateur intuitive.

ColorOS 14 met également fortement l'accent sur la durabilité et la conscience environnementale. Le nouvel écran GO Green Always-On sensibilise au changement climatique et encourage la protection de l’environnement. De plus, Oppo a intégré plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA dans le dernier logiciel. La fonction Smart Touch basée sur l'IA permet aux utilisateurs de sélectionner et de consolider rapidement et sans effort différents types de contenu, tels que du texte, des images et des vidéos, dans une seule note.

Pour améliorer la productivité, le nouveau File Dock de la Smart Sidebar permet un partage transparent de contenu entre les applications à l'aide d'un écran partagé, de fenêtres flottantes ou du Dock lui-même. Le File Dock stocke automatiquement le contenu et assure la synchronisation sur différents appareils, tels que les smartphones et les tablettes.

De plus, ColorOS 14 introduit Smart Image Matting, une fonctionnalité révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de recadrer plusieurs sujets à partir d'une seule image ou d'une vidéo en pause. Les utilisateurs peuvent modifier ces découpes dans File Pocket, File Dock et en mode écran partagé, ainsi que les partager avec des amis ou les utiliser pour personnaliser des fonds d'écran et des affiches.

De plus, le moteur Trinity de ColorOS 14 optimise les performances du smartphone en gérant efficacement les ressources informatiques, la mémoire et le stockage. Avec la vitalisation de la ROM, la vitalisation de la RAM et la vitalisation du CPU, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience plus fluide et plus stable.

Enfin, ColorOS 14 intègre les capacités avancées de confidentialité d'Android 14 et introduit une fonctionnalité innovante appelée Picture Keeper. Cette fonctionnalité empêche les applications d'utiliser à mauvais escient les autorisations pour les photos et vidéos des utilisateurs en exigeant un accès aux autorisations à chaque fois que la nouvelle gestion des autorisations est activée.

Avec le déploiement mondial de ColorOS 14, Oppo continue de démontrer son engagement en faveur de l'innovation et de la conception centrée sur l'utilisateur. Avec ses fonctionnalités uniques et l’accent mis sur la durabilité et la protection de la vie privée, ColorOS 14 marque une nouvelle ère dans les systèmes d’exploitation pour smartphones.

Foire aux Questions

1. Mon appareil Oppo peut-il être mis à jour vers ColorOS 14 ?

ColorOS 14 est initialement disponible pour certains utilisateurs d'Oppo Find N2 Flip dans certaines régions. Cependant, Oppo devrait publier la mise à jour pour davantage d'appareils dans un avenir proche. Gardez un œil sur les annonces d'Oppo concernant votre appareil spécifique.

2. Quelles sont les principales fonctionnalités de ColorOS 14 ?

ColorOS 14 introduit une conception Aquamorphic optimisée, des fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA, une protection améliorée de la vie privée et des outils de productivité améliorés. Il apporte également des mises à jour des capacités d'affichage permanent, de conception d'interaction et d'édition d'images.

3. Puis-je personnaliser mes sonneries et notifications avec ColorOS 14 ?

Oui, ColorOS 14 propose dix ensembles de sonneries sur le thème Aquamorphic pour les appels, les alarmes et les notifications. Vous pouvez choisir parmi ces options pour personnaliser l'expérience audio de votre appareil.

4. ColorOS 14 améliore-t-il les performances de mon appareil Oppo ?

ColorOS 14 inclut le moteur Trinity, qui gère efficacement les ressources informatiques, la mémoire et le stockage. Cette amélioration vise à offrir une expérience plus fluide et plus stable sur votre appareil Oppo.

5. Comment ColorOS 14 donne-t-il la priorité à la confidentialité ?

ColorOS 14 intègre les capacités de confidentialité sous-jacentes d'Android 14 et introduit Picture Keeper. Cette fonctionnalité empêche les applications d'utiliser à mauvais escient les autorisations pour vos photos et vidéos, garantissant ainsi votre confidentialité et votre sécurité.