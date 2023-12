OPPO établit de nouvelles normes avec le smartphone A58

Résumé : OPPO, un leader technologique mondial, a présenté le très attendu smartphone A58 au Pakistan. Ce smartphone vise à révolutionner l’expérience mobile avec ses fonctionnalités de pointe et son design épuré. Doté de spécifications impressionnantes, l’A58 promet de redéfinir les performances, le design et l’expérience utilisateur.

Des fonctionnalités de pointe pour le divertissement ultime

OPPO A58 est conçu pour les consommateurs férus de technologie qui recherchent une expérience de divertissement immersive. Le smartphone est doté d'un écran FHD+ Sunlight de 6.72 pouces et de deux haut-parleurs stéréo améliorés, offrant des visuels époustouflants et une qualité sonore immersive. Avec l'ajout de ColorOS 13.1, les utilisateurs peuvent s'attendre à des performances fluides et fiables.

Performances redéfinies avec une mémoire suffisante et un multitâche fluide

Alimenté par la plate-forme MediaTek Helio G85 et 8 Go de RAM, l'A58 offre une mémoire et un espace de stockage suffisants. Le smartphone dispose également d'une technologie d'extension de RAM, doublant la capacité à 8 Go, garantissant un multitâche fluide et des performances efficaces.

Écran captivant et design élégant

L'A58 est doté d'un écran FHD+ Sunlight de 6.72 pouces avec une résolution de 2400 1080 × 100 3 et prend en charge la gamme de couleurs 192 % DCI-P7.99, offrant des visuels vibrants et réalistes. Disponible en Glowing Black et Dazzling Green, le smartphone est conçu pour être élégant et léger, pesant seulement XNUMX g et mesurant XNUMX mm pour une prise en main confortable.

Système de caméra impressionnant pour des photos et des vidéos époustouflantes

Capturez les moments de la vie avec clarté grâce à l'appareil photo AI 50MP, à l'appareil photo portrait 2MP et à l'appareil photo frontal 8MP. L'A58 garantit des selfies époustouflants et une qualité d'appel vidéo améliorée, permettant aux utilisateurs de rester connectés avec leurs proches en haute définition.

Batterie longue durée et charge rapide

Avec une batterie de 5000 58 mAh, l’A32 offre une autonomie prolongée. Les utilisateurs peuvent profiter jusqu'à 16 heures d'appels, 5 heures de YouTube ou 33 heures de PUBG avec une seule charge. Le smartphone dispose également de la technologie de charge flash SUPERVOOC 75 W, permettant une charge complète en seulement 5 minutes. Des frais de 3.39 minutes équivalent à XNUMX heures de temps de conversation.

Précommandez l’OPPO A58 aujourd’hui

Découvrez le smartphone OPPO A58 entièrement mis à niveau et leader en précommandant maintenant. Au prix de 56,999 8 PKR pour le modèle 128 Go de RAM + 58 Go de ROM, l’A58 promet d’amener votre expérience smartphone vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à redéfinir les performances, le design et l'expérience utilisateur avec l'OPPO AXNUMX.