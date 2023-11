Série OPPO Reno11 : redéfinir la durée de vie de la batterie et l'expérience de charge

OPPO s'apprête à dévoiler sa très attendue série Reno11 le 23 novembre. Bien que la série offre des fonctionnalités intéressantes telles qu'un système de caméra avancé et un design époustouflant, une caractéristique remarquable est le programme de remplacement de la batterie sur quatre ans pour les premiers acheteurs. Ce programme unique garantit aux utilisateurs de bénéficier d’une batterie longue durée tout au long de la durée de vie de leurs appareils.

L’un des principaux points forts de la série Reno11 est la prise en charge d’un système de charge super flash de 80 W. Cette technologie de pointe permet une recharge rapide et efficace, même dans des conditions extrêmes. La série peut se recharger à des températures aussi basses que -20 degrés Celsius, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent rester connectés quelle que soit la météo.

En plus des capacités de charge impressionnantes, la série Reno11 introduit une compression mémoire sans perte. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à économiser jusqu'à 45 Go d'espace de stockage, leur permettant ainsi de conserver plus de photos, de vidéos et d'applications sur leurs appareils.

La série est également livrée avec ColorOS 14, intégré au système cross-end intelligent Pantanal. Propulsés par la plate-forme de supercalcul ColorOS et AndesGPT, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience transparente et intelligente. OPPO garantit que la série Reno11 offrira des performances fluides et soutenues pendant 48 mois impressionnants.

Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là. L'intégration du