La série Oppo Reno 11 devrait être lancée en Chine, révélant les détails des prix et les spécifications clés

Les très attendus Oppo Reno 11 et Reno 11 Pro arriveront enfin sur le marché chinois le 23 novembre. Ces téléphones phares d'Oppo ont généré beaucoup de buzz et les fans attendaient avec impatience leur sortie. Avant le dévoilement officiel, les téléphones de la série Oppo Reno 11 ont fait leur apparition sur le site Web de China Telecom, révélant leurs prix et leurs principales spécifications.

Selon la liste sur le site Web de China Telecom, l'Oppo Reno 11 Pro sera alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, garantissant des performances ultra-rapides. Les deux modèles de la série devraient fonctionner sur le dernier ColorOS 14 basé sur Android 14, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée et conviviale.

En termes de capacités de caméra, les Oppo Reno 11 et Reno 11 Pro arboreront une configuration de triple caméra arrière, composée d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels. Pour ceux qui aiment prendre des selfies, les deux modèles devraient comporter un capteur frontal de 32 mégapixels.

Selon les rumeurs, l'Oppo Reno 11 fonctionnerait sur un puissant SoC MediaTek Dimensity 8200, tandis que l'Oppo Reno 11 Pro sera équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Ces spécifications promettent une expérience utilisateur fluide et transparente, qu'il s'agisse d'effectuer plusieurs tâches ou d'exécuter des applications exigeantes.

En termes de prix, l’Oppo Reno 11 devrait coûter 2799 32,000 CNY (environ 8 256 Rs) pour le modèle 11 Go de RAM + 3,999 Go de stockage. L'Oppo Reno 46,000 Pro, en revanche, est répertorié au prix de 12 256 CNY (environ Rs. 11 XNUMX) pour l'option de stockage de XNUMX Go de RAM + XNUMX Go. Ces prix compétitifs font de la série Oppo Reno XNUMX un choix attractif pour les amateurs de smartphones.

Avec ses spécifications impressionnantes et ses prix compétitifs, la série Oppo Reno 11 est sur le point de faire sensation sur le marché chinois. Restez à l'écoute pour le lancement officiel le 23 novembre.

Questions fréquentes

