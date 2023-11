Oppo Pad Air 2 : lancement d’une nouvelle tablette aux côtés de la série Oppo Reno 11

Oppo se prépare à dévoiler sa dernière tablette, l'Oppo Pad Air 2, en Chine la semaine prochaine. Cette nouvelle tablette succédera à l’Oppo Pad Air de l’année dernière. Avant son lancement officiel, Oppo a activement dévoilé la conception et les spécifications de l'appareil via divers canaux de médias sociaux.

Prévu pour être dévoilé aux côtés de la série Oppo Reno 11 le 23 novembre, l'Oppo Pad Air 2 affiche un langage de conception similaire à celui de son prédécesseur et du OnePlus Pad Go. Avec des cadres d'écran épais et des coins arrondis, la tablette est présentée en deux teintes différentes.

Selon des informations divulguées, l'Oppo Pad Air 2 serait une version renommée du OnePlus Pad Go. Cette spéculation a conduit l'informateur Digital Chat Station à suggérer que le prix de la tablette serait d'environ 1,000 11,500 CNY (environ XNUMX XNUMX Rs) en Chine.

De plus, la tablette devrait comporter un écran de 11.4 pouces avec une résolution 2K. Il sera alimenté par le SoC MediaTek Helio G99 et abritera une batterie de 8,000 XNUMX mAh.

Si l’Oppo Pad Air 2 s’avère être un OnePlus Pad Go renommé, nous pouvons nous attendre à ce qu’il offre des spécifications similaires à un prix comparable. En Inde, le OnePlus Pad Go est au prix de Rs. 19,999. 128 XNUMX pour la variante Wi-Fi uniquement avec XNUMX Go de stockage.

Le OnePlus Pad Go dispose d’un écran LCD 11.35K de 2.4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il fonctionne sur le SoC MediaTek Helio G99, associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu'à 256 Go de stockage UFS 2.2. La tablette dispose également d'une caméra arrière de 8 mégapixels avec prise en charge EIS, d'une caméra frontale de 8 mégapixels et est équipée d'une batterie de 8,000 33 mAh avec charge rapide SUPERVOOC de XNUMX W.

Dans l’ensemble, l’Oppo Pad Air 2 devrait attirer l’attention avec sa conception et ses performances améliorées, ce qui en fait un appareil très attendu sur le marché des tablettes.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quand l’Oppo Pad Air 2 sera-t-il lancé ?

L'Oppo Pad Air 2 sera lancé le 23 novembre en Chine.

2. Quel est le prix attendu de l’Oppo Pad Air 2 ?

Selon les rumeurs, le prix de la tablette serait d'environ 1,000 11,500 CNY (environ XNUMX XNUMX Rs) en Chine.

3. Quelles sont les principales spécifications de l’Oppo Pad Air 2 ?

L'Oppo Pad Air 2 devrait comporter un écran 11.4K de 2 pouces, un SoC MediaTek Helio G99 et une batterie de 8,000 XNUMX mAh.

4. L'Oppo Pad Air 2 est-il une version renommée du OnePlus Pad Go ?

Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'Oppo Pad Air 2 pourrait être un OnePlus Pad Go rebaptisé.

5. Quel est le prix du OnePlus Pad Go en Inde ?

Le OnePlus Pad Go est proposé à partir de Rs. 19,999. 128 XNUMX pour la variante Wi-Fi uniquement avec XNUMX Go de stockage.