OPPO dévoile le modèle de langage ColorOS 14 et AndesGPT mis à niveau

Shanghai, Chine – OPPO a fait une annonce importante aujourd'hui lors de sa conférence des développeurs OPPO 2023 (ODC23), présentant les dernières avancées de son système d'exploitation ColorOS et présentant son nouveau grand modèle de langage, AndesGPT. Ces innovations devraient améliorer l’expérience utilisateur et responsabiliser les développeurs mondiaux.

ColorOS 14, la dernière version du système d'exploitation, s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs en intégrant le système intelligent multiplateforme Pantanal d'OPPO et le modèle de langage AndesGPT. Cette intégration permet l'introduction de nouvelles expériences interactives intelligentes, telles que des services de voyage intelligents complets et un outil de voyage international à guichet unique. Avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, ColorOS continue d'offrir l'expérience intelligente ultime.

AndesGPT, le grand modèle de langage auto-formé développé par OPPO, offre une gamme de fonctionnalités axées sur les connaissances, la mémoire, les outils et la création. Propulsé par la technologie d'IA générative, AndesGPT améliore la compréhension de l'intention de l'utilisateur, facilite les combinaisons intelligentes de services et améliore l'interaction des utilisateurs. La synergie entre Pantanal et AndesGPT promet d'offrir une expérience plus créative et imaginative aux utilisateurs OPPO du monde entier.

L'engagement d'OPPO envers les développeurs mondiaux est évident à travers ses partenariats avec plus de 45 institutions clés en Chine et à l'étranger. La société prévoit de lancer une plateforme ouverte d'agents IA, offrant aux développeurs la possibilité de créer des applications et des services innovants. En intégrant des logiciels, du matériel et des services, OPPO vise à créer un écosystème ouvert qui permet aux développeurs d'offrir des expériences de service plus intelligentes et plus pratiques aux utilisateurs.

De plus, OPPO investit 2 milliards de RMB dans son plan Gravity en 2024 pour aider les développeurs à créer un écosystème collaboratif. La société invite les développeurs à rejoindre cette initiative et à embrasser la nouvelle ère de distribution de services.

Dans le cadre de sa mission de marque « Technologie pour l'humanité, gentillesse pour le monde », OPPO a réalisé des progrès significatifs dans le secteur de la santé. Avec des technologies fondamentales pour le sport et le fitness, la santé cardiovasculaire et la santé du sommeil, OPPO se consacre à l'amélioration du bien-être des individus. Les dernières mises à jour de l'algorithme OPPO Sense® améliorent encore la santé cardiovasculaire, la surveillance de la condition physique et le suivi du sommeil, offrant une précision améliorée et des fonctionnalités supplémentaires.

Grâce à ses technologies innovantes et à son dévouement aux expériences orientées utilisateur, OPPO continue de remodeler le paysage des appareils mobiles et de responsabiliser les développeurs du monde entier.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que ColorOS 14 ?

ColorOS 14 est la dernière version du système d'exploitation d'OPPO, offrant des fonctionnalités avancées et des expériences interactives intelligentes renforcées par le système intelligent multiplateforme Pantanal et le modèle linguistique AndesGPT.

2. Qu'est-ce qu'AndesGPT ?

AndesGPT est un grand modèle de langage développé par OPPO. Ses principales capacités incluent l'amélioration du dialogue, la personnalisation et la collaboration entre appareils cloud, permettant des conversations intelligentes, la conservation des connaissances et des tâches créatives.

3. Comment les développeurs peuvent-ils bénéficier de l'écosystème ouvert d'OPPO ?

L'écosystème ouvert d'OPPO offre aux développeurs des opportunités de collaborer et de créer des applications et des services innovants. En intégrant des logiciels, du matériel et des services, les développeurs peuvent offrir aux utilisateurs des expériences plus intelligentes et plus pratiques.

4. Quel est l'engagement d'OPPO en matière de santé ?

OPPO s'engage à améliorer la santé et le bien-être grâce à ses technologies fondamentales pour le sport et le fitness, la santé cardiovasculaire et la santé du sommeil. L'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement pour proposer des fonctionnalités de santé avancées sur ses appareils.

5. Quelles mises à jour ont été apportées à l'algorithme OPPO Sense ?

Les dernières mises à jour de l'algorithme OPPO Sense améliorent la santé cardiovasculaire, la surveillance de la condition physique et le suivi du sommeil. Ces mises à jour apportent une précision améliorée, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la détection du badminton et de la posture de course.