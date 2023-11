Un aperçu de l’impressionnant OPPO Find X7

Dans une récente mise à jour sur le compte Weibo officiel d'AnTuTu Benchmark, le très attendu Find X7 d'OPPO a dépassé les attentes grâce à ses performances remarquables. Le Find X7, considéré comme la version standard portant le numéro de modèle PHZ110, est équipé du puissant chipset Dimensity 9300.

Avec un impressionnant score AnTuTu Benchmark combiné de 2,270,677 7 521,690 points, le Find X911,683 a prouvé sa supériorité. Les performances du processeur ont atteint 471,340 365,964 points, le GPU a atteint XNUMX XNUMX points, la mémoire (MEM) a atteint XNUMX XNUMX points et l'expérience utilisateur (UX) a obtenu un score remarquable de XNUMX XNUMX points.

Ces scores exceptionnels démontrent que le Find X7 excelle dans tous les aspects des performances, présentant une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs.

Le Find X7 est livré avec une configuration puissante, comprenant le chipset Dimensity 9300, 16 Go de RAM et une capacité de stockage spacieuse de 1 To. Il utilise la dernière technologie de stockage RAM LPDDR5T et UFS 4.0, garantissant des performances rapides et efficaces. Fonctionnant sur le système d’exploitation Android 14, les utilisateurs peuvent découvrir les dernières avancées de l’écosystème Android.

Fait intéressant, OPPO a fait allusion à une collaboration révolutionnaire avec Hasselblad pour le système de caméra du Find X7. L'appareil présentera le système d'image d'ombre ultra-légère de nouvelle génération, démontrant l'engagement d'OPPO à repousser les limites de la photographie mobile.

De plus, OPPO a officiellement annoncé que la série Find X7 prendrait en charge la technologie de communication par satellite, indiquant des progrès en matière de connectivité qui vont au-delà des normes conventionnelles.

Bien qu'OPPO n'ait pas encore dévoilé d'informations détaillées sur la série Find X7, les scores impressionnants de référence suggèrent que le lancement pourrait être imminent. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour alors qu'OPPO continue d'innover et de redéfinir l'expérience mobile phare.

Questions fréquentes

1. Quel est le score de référence de l’OPPO Find X7 ?

L'OPPO Find X7 a obtenu un impressionnant score AnTuTu Benchmark de 2,270,677 XNUMX XNUMX points.

2. Quelles sont les principales caractéristiques de l'OPPO Find X7 ?

L'OPPO Find X7 est doté du chipset Dimensity 9300, de 16 Go de RAM et d'une capacité de stockage spacieuse de 1 To. Il est également livré avec la dernière technologie de stockage RAM LPDDR5T et UFS 4.0.

3. Le système de caméra OPPO Find X7 est-il développé en collaboration avec Hasselblad ?

Oui, OPPO a fait allusion à une collaboration révolutionnaire avec Hasselblad pour le système de caméra du Find X7.

4. La série Find X7 prendra-t-elle en charge la technologie de communication par satellite ?

Oui, OPPO a officiellement annoncé que la série Find X7 prendrait en charge la technologie de communication par satellite, indiquant des progrès en matière de connectivité au-delà des normes conventionnelles.

5. Quand OPPO lancera-t-il officiellement la série Find X7 ?

Bien qu'OPPO n'ait pas fourni de détails spécifiques sur le lancement de la série Find X7, les scores de référence impressionnants suggèrent que le lancement pourrait être imminent. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour.