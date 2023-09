Le smartphone Find N3 Flip d'Oppo a rapidement gagné en popularité en Chine, devenant le téléphone Android le plus vendu dans la fourchette de prix de plus de 6,000 60 yuans. Malgré la concurrence féroce de la série Mate 91 de Huawei, Oppo a réussi à réaliser une augmentation de ses ventes de XNUMX % par rapport à la génération précédente.

Au prix de 6,799 932 yuans (~ 12 dollars) pour le modèle avec 256 Go de RAM et 3 Go de stockage, le Find N60 Flip a attiré les utilisateurs chinois qui l'ont surnommé la « machine Wang Feng ». Ce surnom est né du fait que l'appareil a surpassé à plusieurs reprises la série Mate XNUMX de Huawei, tout comme Wang Feng, un chanteur chinois qui a eu des expériences malheureuses en sortant de nouveaux albums.

Bien qu'Oppo n'ait pas publié de chiffres de vente spécifiques pour le Find N3 Flip, le succès est évident, compte tenu de sa domination sur le segment de prix. La série Huawei Mate 60 a également réalisé de fortes ventes, avec 1 million d'unités vendues en seulement cinq jours.

Le Find N3 Flip est un téléphone pliable à clapet doté de spécifications impressionnantes. Il dispose d’un écran intérieur de 6.80 pouces et d’un écran extérieur de 3.26 pouces, tous deux utilisant la technologie AMOLED. L'écran intérieur présente une conception flexible, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 240 Hz.

Sous le capot, le Find N3 Flip est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 9200, associé soit à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il abrite une batterie de 4,300 44 mAh avec des capacités de charge rapide de 13.2 W et fonctionne sur ColorOS 13, basé sur Android XNUMX.

Les amateurs de photographie apprécieront l'impressionnant système de caméra du Find N3 Flip, qui comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 32 mégapixels et un appareil photo ultra grand angle de 48 mégapixels.

Le succès de l'Oppo Find N3 Flip témoigne de l'engagement de la marque en faveur de la qualité et de l'innovation, malgré la concurrence de la série Mate 60 de Huawei.

