Oppo Find N3 Flip : un concurrent impressionnant sur le marché des smartphones pliables

Oppo a fait sa marque sur le marché des smartphones pliables avec sa dernière offre, l'Oppo Find N3 Flip. Bien qu'il ne suive peut-être pas la tendance définie par Motorola avec un écran à couvercle carré, Oppo a introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour faire ressortir son appareil.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Oppo Find N3 Flip est son système de caméra. Oppo a inclus une configuration de triple caméra arrière, une première pour les smartphones pliables à clapet. La conception de la disposition de la caméra est unique et ajoute une touche de luxe à l'appareil. Le module de caméra circulaire portant la marque Hasselblad a à peu près la même épaisseur qu'un Rs. 10 pièces, garantissant que le téléphone reste stable lorsqu'il est placé sur une surface plane.

Un autre ajout notable à l'Oppo Find N3 Flip est le curseur d'alerte OnePlus, une fonctionnalité empruntée aux appareils OnePlus. Ce curseur en trois étapes permet aux utilisateurs de modifier facilement les profils d'appareil. Bien que cela puisse être nouveau pour les utilisateurs d'Oppo, les utilisateurs de OnePlus le trouveront familier et utile.

Côté design, l'Oppo Find N3 Flip conserve le design arrondi et confortable de son prédécesseur, le Find N2 Flip. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver la finition brillante glissante et manquer l'option de finition mate disponible sur le modèle précédent. Oppo comprend un étui au fini mat dans la boîte pour offrir une meilleure adhérence et une meilleure protection.

L'écran pliable intérieur de l'Oppo Find N3 Flip offre des bords fins et un pli peu profond, ce qui permet une expérience utilisateur immersive et fluide. L’écran ne collecte pas facilement les empreintes digitales et peut être facilement nettoyé. Cependant, l'utilisation du présentoir à couvercle haut présente un léger inconvénient. Oppo encourage les utilisateurs à utiliser le téléphone avec la charnière vers le bas, ce qui peut nécessiter d'utiliser le téléphone à deux mains ou de le déverrouiller avec un autre doigt.

En termes de prix, l’Oppo Find N3 Flip est proposé à un prix compétitif à Rs. 94,999. 12 512 pour la variante 5 Go de RAM et 99,999 Go de stockage. Il offre une alternative solide au Galaxy Z Flip XNUMX de Samsung, dont le prix est de Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX pour le modèle de base avec des options de RAM et de stockage inférieures.

Dans l’ensemble, l’Oppo Find N3 Flip est un concurrent incontournable sur le marché des smartphones pliables. Avec ses caractéristiques uniques, sa charnière raffinée et son prix compétitif, il vaut vraiment la peine d'être envisagé pour ceux qui recherchent un appareil pliable haut de gamme.