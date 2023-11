Oppo A79 5G : la merveille milieu de gamme aux plumes lumineuses

L'Oppo A79 5G a fait sa grande entrée sur le marché malaisien des smartphones, offrant un mélange unique de style et de connectivité. Positionné comme un appareil de milieu de gamme doté de capacités 5G, l’Oppo A79 5G se distingue par son captivant « Glowing Feather Design ».

Les clients intéressés peuvent désormais acheter l'Oppo A79 5G auprès de divers canaux, notamment les magasins de vente au détail officiels, les détaillants partenaires, l'eStore Oppo Malaysia et la boutique officielle Oppo sur Lazada et Shopee. Au prix de 1,199 8 RM, ce smartphone est proposé dans une configuration unique comprenant 256 Go de RAM et 79 Go de stockage. Fait intéressant, vous avez également une chance de gagner un Oppo A5 15G gratuit en participant à un concours sur la page Facebook d'Oppo Malaysia et en répondant correctement à trois questions avant le XNUMX novembre.

En ce qui concerne les spécifications, l’Oppo A79 5G ne déçoit pas. Il affiche un écran FHD+ substantiel de 6.72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Bien qu'il repose sur un panneau LCD, ses couleurs impressionnent toujours car elles couvrent toute la gamme de couleurs DCI-P3. Cependant, la luminosité maximale est légèrement inférieure à 680 nits par rapport à ses concurrents AMOLED. Pour protéger l'écran des rayures, Oppo a intégré Panda Glass et a attribué à l'appareil un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP54.

Le dévoilement de l’arrière de l’Oppo A79 5G révèle un design violet fascinant, en particulier dans la variante Dazzling Purple. Il présente une finition texturée rappelant les plumes, ajoutant une touche d'élégance et d'unicité. Pour une alternative plus conventionnelle, la variante Mystery Black offre un attrait classique. Notamment, ce smartphone ne pèse que 193 g et mesure 7.99 mm d’épaisseur, garantissant confort et portabilité.

Sous la surface, l'Oppo A79 5G est alimenté par le MediaTek Dimensity 6020, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2. De plus, il existe un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. Il fonctionne sous Android 13, avec la surcouche ColorOS 13.1 d'Oppo pour une expérience utilisateur fluide. Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par une généreuse batterie de 5,000 33 mAh, qui prend en charge la charge rapide SuperVOOC de XNUMX W.

Côté caméra, l’Oppo A79 5G impressionne avec son appareil photo principal de 50 MP doté d’une ouverture f/1.8. Il est accompagné d'un appareil photo portrait secondaire de 2 MP, niché dans une bosse d'appareil photo inspirée des montres mécaniques. Ce design présente un motif à double cadran et une texture réfléchissante. Pour des selfies époustouflants, l’appareil propose une caméra frontale de 8 MP avec une ouverture f/2.0.

Les fonctionnalités supplémentaires notables de l'Oppo A79 5G incluent des haut-parleurs stéréo avec un volume jusqu'à 86 % plus fort, une prise casque 3.5 mm et la prise en charge de la connectivité sans fil 5G, NFC, WiFi 5 et Bluetooth 5.3. Avec son design attrayant, ses spécifications impressionnantes et sa connectivité de nouvelle génération, l’Oppo A79 5G est une merveille de milieu de gamme qui coche toutes les bonnes cases pour les utilisateurs de smartphones modernes.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. L'Oppo A79 5G est-il disponible en Malaisie ?

Oui, l'Oppo A79 5G est disponible à l'achat en Malaisie via divers canaux de vente au détail tels que les magasins officiels de la marque, les détaillants partenaires, l'eStore Oppo Malaysia et les plateformes en ligne comme Lazada et Shopee.

2. Combien coûte l’Oppo A79 5G ?

L'Oppo A79 5G est au prix de 1,199 8 RM en Malaisie pour la configuration unique avec 256 Go de RAM et XNUMX Go de stockage.

3. Quelles sont les caractéristiques remarquables de l’Oppo A79 5G ?

L'Oppo A79 5G présente un « Glowing Feather Design » unique avec une finition texturée, un grand écran FHD+ de 6.72 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une connectivité 5G, un puissant processeur MediaTek Dimensity 6020, des haut-parleurs stéréo avec un volume amélioré et une batterie de 5,000 33 mAh. batterie avec prise en charge de charge rapide de XNUMX W.