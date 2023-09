Oppo lance le nouveau smartphone Oppo A38 en Inde

Oppo a récemment lancé un nouveau smartphone, Oppo A38, sur le marché indien. Ce téléphone fait partie de la série économique de la société et est doté de fonctionnalités telles qu'un grand écran de 6.56 pouces, deux caméras arrière et une batterie puissante. L'appareil a déjà été lancé aux Émirats arabes unis et est désormais disponible en précommande en Inde.

L’Oppo A38 est disponible en deux variantes de couleurs, Glowing Black et Glowing Gold. Il est livré avec une configuration unique de 4 Go de RAM + 128 Go de stockage et est au prix de Rs. 12,999. 13 XNUMX. Les clients peuvent actuellement précommander le combiné, et il sera mis en vente le XNUMX septembre sur Flipkart et le site officiel d'Oppo.

En termes de spécifications, l’Oppo A38 dispose d’un écran LCD HD+ de 6.56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 720 Nits. Le smartphone prend en charge deux cartes SIM et fonctionne sur Color OS 13 basé sur Android 13.1. Il est alimenté par un processeur octa-core MediaTek Helio G85.

L'appareil est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose d’une configuration à double caméra arrière, avec un objectif principal de 50 MP et un objectif secondaire de 2 MP. Sur le devant, la société a fourni une caméra selfie 5MP. Pour alimenter l'appareil, il est équipé d'une batterie de 5000 33 mAh prenant en charge la charge SuperVOOC de XNUMX W.

En termes de sécurité, le téléphone dispose d'un capteur d'empreintes digitales latéral et propose également une reconnaissance faciale. Il comprend un port de chargement USB Type-C, une prise audio 3.5 mm, Bluetooth et d’autres fonctionnalités de connectivité.

Dans l’ensemble, l’Oppo A38 offre un bon ensemble de fonctionnalités à un prix abordable, ce qui en fait une option compétitive sur le marché indien des smartphones.

Source : [Nom de la source]