Projets de loi proposés pour protéger le logement abordable à New York

Résumé : Plusieurs projets de loi, en attente de signature de la gouverneure Kathy Hochul, visent à résoudre la crise du logement à New York en préservant et en protégeant les logements abordables existants. Ces projets de loi maintiendraient les appartements à loyer stabilisé à un prix abordable, donneraient aux locataires les moyens de lutter contre la fraude liée aux surfacturations du loyer, fourniraient des conseils sur la stabilisation des loyers dans les localités du nord de l'État et clarifieraient la propriété des immeubles et la responsabilité de leur entretien. Avec le nombre croissant de sans-abri et la perte continue de logements abordables, il est crucial que ces projets de loi soient signés, car ils s'alignent sur l'intention de la loi historique sur les locataires de 2019, la loi sur la stabilité du logement et la protection des locataires.

Le premier projet de loi vise à maintenir l’abordabilité des appartements à loyer stabilisé en mettant en œuvre des réglementations plus strictes. Bien qu’il existe déjà des réglementations utiles, une loi offrirait une plus grande protection. Le deuxième projet de loi vise à donner aux locataires les moyens de lutter contre les fraudes liées aux surfacturations de loyer survenues avant la loi sur la stabilité du logement et la protection des locataires de 2019. Cela garantirait que les locataires reçoivent un traitement équitable et ne soient pas soumis à des augmentations de loyer excessives.

De plus, un autre projet de loi vise à fournir des conseils aux localités du nord de l’État en matière de stabilisation des loyers. Il permet à ces communautés de prendre des décisions éclairées quant à savoir si elles souhaitent mettre en œuvre des mesures de stabilisation des loyers. Enfin, le quatrième projet de loi vise à clarifier la propriété des immeubles et la responsabilité de leur entretien. En identifiant clairement ces aspects, les locataires peuvent tenir les parties concernées responsables des problèmes de réparation et d'entretien.

Retarder la signature de ces projets de loi donnerait aux propriétaires la possibilité de retirer davantage d’appartements à loyer stabilisé du marché du logement abordable. La pratique du « Frankensteining », où des logements abordables sont combinés et transformés en appartements de luxe, est une préoccupation croissante. De plus, ce retard empêche les municipalités d'évaluer avec précision le nombre de logements vacants et de déterminer si leurs locataires ont droit à une stabilisation des loyers.

Au niveau local, le projet de loi proposé par la conseillère Carlina Rivera, Intro. 195-B, appelle à des inspections municipales des appartements inoccupés qui présentent des dangers pour les résidents voisins. Cette mesure découragerait l'entreposage d'appartements vides et protégerait la sécurité des communautés environnantes.

Préserver le parc de logements à loyer stable est une étape cruciale pour faire face à la crise du logement. En signant ces projets de loi, le gouverneur Hochul garantirait que des appartements plus abordables restent accessibles aux locataires et donnerait aux municipalités le pouvoir de choisir des mesures de stabilisation des loyers. Il est impératif d'exhorter le gouverneur à signer ces projets de loi rapidement et à protéger les droits des locataires tout en luttant contre la crise du logement à New York.

En savoir plus dans l'histoire Web : Projets de loi proposés pour protéger le logement abordable à New York