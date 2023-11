Une nouvelle crise de leadership secoue OpenAI alors que les employés exigent la démission du conseil d’administration

OpenAI, la société d'IA réputée pour son travail révolutionnaire dans le domaine, est confrontée à un bouleversement majeur alors que 490 employés menacent de partir à moins d'une refonte complète du conseil d'administration et de la réintégration de Sam Altman au poste de PDG, aux côtés de son cofondateur Greg Brockman. La controverse découle du récent limogeage d'Altman par le conseil d'administration, qui a suscité un mécontentement généralisé au sein du personnel.

Dans une lettre ferme publiée par les employés d'OpenAI, ils expriment leur inquiétude quant au fait que la manière dont Altman a été licencié et Brockman a été démis du conseil d'administration a non seulement porté atteinte à la mission de l'entreprise, mais a également mis en péril leurs réalisations collectives. Les employés accusent le conseil d'administration d'incompétence et de manque de crédibilité dans la supervision d'OpenAI.

L'aspect surprenant de la lettre est l'inclusion d'Ilya Sutskever, scientifique en chef d'OpenAI et membre du conseil d'administration qui a lui-même été accusé d'avoir orchestré le coup d'État du conseil d'administration contre Altman. Cependant, Sutskever a exprimé ses regrets pour son rôle, déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à l'entreprise et qu'il s'était engagé à réunifier l'organisation.

Ce développement récent intervient après un week-end mouvementé dans la Silicon Valley. Le conseil d'administration d'OpenAI a initialement supprimé Altman, invoquant son manque de transparence dans la communication, mais a été confronté à d'immenses réactions négatives de la part des investisseurs, notamment du géant de l'industrie Microsoft. Cela a conduit à un plan potentiel pour le retour d'Altman, qui a finalement été annulé par le conseil d'administration. Dans une tournure surprenante des événements, Altman et Brockman ont été annoncés pour rejoindre Microsoft pour diriger une nouvelle unité de recherche avancée sur l'IA.

En réponse à ces développements, le conseil d'administration d'OpenAI a de nouveau remanié sa direction, remplaçant la PDG par intérim Mira Murati par Emmett Shear, ancien PDG du site de streaming de jeux vidéo Twitch. Cette succession rapide de changements a frustré de nombreux employés d'OpenAI, notamment en raison d'un manque de communication concernant le licenciement d'Altman.

La lettre des employés inclut une menace de rejoindre Altman chez Microsoft, car ils affirment que Microsoft leur a assuré des postes dans la nouvelle filiale. Le personnel d'OpenAI insiste sur le fait qu'à moins que tous les membres actuels du conseil d'administration ne démissionnent et que deux nouveaux administrateurs indépendants soient nommés, ainsi que la réintégration d'Altman et Brockman, ils prendront des mesures immédiates pour démissionner et rejoindre la filiale Microsoft nouvellement créée.

Cette dernière crise de leadership chez OpenAI a soulevé des questions sur la compétence du conseil d’administration et sa capacité à diriger efficacement l’entreprise. L'issue de cette révolte reste incertaine, mais il est évident que les employés estiment qu'un changement significatif de direction est nécessaire pour préserver la mission et le succès continu d'OpenAI.

QFP

Pourquoi les employés d’OpenAI menacent-ils de partir ?

Les employés d'OpenAI envisagent de quitter l'entreprise en raison de leur mécontentement face à la décision du conseil d'administration de licencier Sam Altman et de retirer Greg Brockman du conseil d'administration. Ils estiment que cette action a porté atteinte à la mission de l'entreprise et mis en péril leurs réalisations.

Qui a rejoint les salariés dans leur protestation ?

La lettre publiée par les employés d'OpenAI comprend les signatures de divers membres du personnel, dont Ilya Sutskever, scientifique en chef de l'entreprise et membre du conseil d'administration, initialement accusé d'avoir orchestré le coup d'État contre Sam Altman.

Quelle a été la réponse du conseil d'administration et des investisseurs d'OpenAI ?

Le conseil d'administration d'OpenAI a été confronté à des réactions négatives de la part des investisseurs, en particulier de Microsoft, ce qui a conduit à la possibilité d'un retour de Sam Altman. Cependant, le conseil d’administration a finalement décidé de ne pas le faire. Altman et Greg Brockman devraient rejoindre Microsoft pour diriger une nouvelle unité de recherche avancée sur l'IA.

Quelles actions les salariés envisagent-ils ?

Les salariés d'OpenAI menacent de démissionner de l'entreprise et de rejoindre la nouvelle filiale Microsoft dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft aurait assuré à ces salariés des postes au sein de la filiale.

Quelles exigences les salariés formulent-ils auprès du conseil d’administration pour éviter leur départ ?

Pour éviter les démissions d'employés, la lettre publiée par le personnel d'OpenAI stipule que tous les membres actuels du conseil d'administration doivent démissionner et que deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, doivent être nommés. De plus, les employés exigent la réintégration de Sam Altman et Greg Brockman dans le cadre des changements de direction.