OpenAI fait face à des troubles et à des départs suite au licenciement surprise du PDG

Trois jours après le licenciement inattendu de son PDG, Sam Altman, OpenAI connaît des troubles internes. Plusieurs hauts dirigeants de la startup d'intelligence artificielle ont exigé la démission de l'ensemble du conseil d'administration, menaçant de quitter l'entreprise si leur demande n'était pas satisfaite, selon une lettre publiée lundi 20 novembre par plusieurs médias américains.

Ce soulèvement intervient après un week-end tumultueux. Le conseil d'administration d'OpenAI, symbole de l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT il y a un an, a surpris tout le monde vendredi en annonçant le limogeage immédiat d'Altman. Le conseil d'administration a déclaré qu'un examen approfondi avait révélé qu'Altman n'avait pas été totalement transparent dans ses communications, ce qui entravait sa capacité à s'acquitter de ses responsabilités. En conséquence, le conseil d’administration a déclaré qu’il n’avait plus confiance en son leadership.

Suite à cette annonce, plusieurs membres clés de l'entreprise, dont le président du conseil d'administration Greg Brockman, ont annoncé leur démission. Dans une note aux salariés dimanche soir, le conseil d'administration a déclaré que ces départs étaient nécessaires pour avancer et maintenir la mission d'OpenAI.

L’éviction soudaine de Sam Altman, cofondateur d’OpenAI et qui a joué un rôle important dans le développement de la plateforme d’IA ChatGPT, a provoqué une onde de choc dans la Silicon Valley. En seulement un an, Altman était devenu l’une des principales figures du secteur.

Emmett Shear, remplaçant par intérim d'Altman et co-fondateur de la plateforme de streaming vidéo Twitch, qu'il a dirigé jusqu'en mars, a reconnu que le processus et la communication entourant le départ d'Altman avaient été mal gérés. Shear s'est engagé à mener un audit indépendant au cours des trente prochains jours pour enquêter sur les raisons du licenciement d'Altman et pour réformer l'équipe de direction afin de garantir des résultats tangibles pour les clients.

QFP

Qu’est-ce qui a poussé les dirigeants d’OpenAI à exiger la démission de l’ensemble du conseil d’administration ?

Les dirigeants ont exprimé leur mécontentement face à la décision du conseil d'administration de limoger le PDG Sam Altman et ont appelé à la démission de l'ensemble du conseil d'administration en raison de préoccupations concernant la transparence et la confiance.

Pourquoi le conseil d'administration a-t-il perdu confiance dans le leadership de Sam Altman ?

Après un examen délibératif, le conseil d'administration a conclu qu'Altman n'avait pas été ouvert et transparent dans ses communications, ce qui l'empêchait de s'acquitter efficacement de ses responsabilités.

Qui a démissionné d'OpenAI suite au limogeage de Sam Altman ?

Parmi ceux qui ont démissionné se trouve Greg Brockman, le président du conseil d'administration.

Quelles actions Emmett Shear entreprendra-t-il en tant que PDG par intérim ?

Emmett Shear, le PDG par intérim, s'est engagé à mener un audit indépendant pour enquêter sur les circonstances entourant le licenciement de Sam Altman. Il prévoit également de réformer l'équipe de direction pour garantir de meilleurs résultats pour les clients d'OpenAI.