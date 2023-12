Nouvelle baisse de prix pour OnePlus Nord CE 3 5G en Inde

Le populaire smartphone OnePlus Nord CE 3 5G a bénéficié d’une baisse de prix significative en Inde. Le prix du smartphone de la série Nord a été réduit de Rs. 2,000. XNUMX XNUMX, ce qui le rend encore plus abordable pour les consommateurs du pays. Cette décision de OnePlus vise à inciter davantage d’utilisateurs à découvrir son appareil riche en fonctionnalités sans se ruiner.

Le OnePlus Nord CE 3 5G a été initialement lancé en juin dans la version sub-R. Segment 25,000 782, ciblant le marché milieu de gamme. Équipé d'un puissant SoC Snapdragon 6.7G, cet appareil offre des performances fluides et des capacités multitâches efficaces. Il dispose d’un grand écran AMOLED fluide de 120 pouces avec un taux de rafraîchissement remarquable de XNUMX Hz, offrant une expérience visuelle immersive aux utilisateurs.

Le smartphone brille également dans le domaine de l'appareil photo, avec une configuration à trois caméras dirigée par un appareil photo principal haute résolution de 50 mégapixels. Les utilisateurs peuvent capturer de superbes photos avec beaucoup de détails et de clarté. Sur le devant, on retrouve un appareil photo de 16 mégapixels pour capturer de magnifiques selfies.

Le prix révisé du OnePlus Nord CE 3 5G en Inde est désormais de Rs. 24,999. 8 128 pour la variante 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le modèle haut de gamme avec 27,999 Go de RAM + XNUMX Go de stockage est disponible pour Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX. Cette réduction de prix rend l'appareil encore plus compétitif sur le marché.

Avec son prix attractif, ses spécifications impressionnantes et une multitude de fonctionnalités, le OnePlus Nord CE 3 5G est un concurrent sérieux sur le segment des smartphones de milieu de gamme en Inde. L'appareil offre une expérience utilisateur fluide grâce à ses performances vives, son écran époustouflant et ses capacités de caméra polyvalentes. Il est disponible dans les teintes Aqua Surge et Grey Shimmer, offrant aux utilisateurs le choix de correspondre à leur style personnel.

FAQ:

Q : Quel est le nouveau prix du OnePlus Nord CE 3 5G en Inde ?

R : Le nouveau prix du OnePlus Nord CE 3 5G en Inde est de Rs. 24,999. 8 128 pour la variante XNUMX Go de RAM + XNUMX Go de stockage.

Q : Quelles sont les principales caractéristiques du OnePlus Nord CE 3 5G ?

R : Le OnePlus Nord CE 3 5G est doté d'un écran AMOLED fluide de 6.7 pouces, d'un SoC Snapdragon 782G, d'une configuration triple caméra avec une caméra principale de 50 mégapixels et d'une caméra frontale de 16 mégapixels.

Q : Quelles options de couleurs sont disponibles pour le OnePlus Nord CE 3 5G ?

R : Le OnePlus Nord CE 3 5G est disponible dans les teintes Aqua Surge et Grey Shimmer.

Q : Le OnePlus Nord CE 3 5G prend-il en charge le stockage extensible ?

R : Oui, le OnePlus Nord CE 3 5G prend en charge un stockage extensible jusqu'à 1 To à l'aide d'un emplacement pour carte microSD.