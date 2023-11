OnePlus AI Music Studio propose une création musicale innovante à tous les utilisateurs

By

OnePlus, le géant chinois de la technologie réputé pour ses smartphones, a récemment dévoilé son AI Music Studio, une plateforme révolutionnaire qui combine la technologie d'intelligence artificielle (IA) générative avec des outils de création musicale. Le studio est accessible aux utilisateurs non seulement en Inde mais également sur les marchés mondiaux, ouvrant ainsi de nouveaux horizons aux amateurs de musique du monde entier.

Le OnePlus AI Music Studio brise les barrières en étant disponible pour tous les utilisateurs, quel que soit leur emplacement ou leurs préférences en matière d'appareil. Contrairement à d’autres produits technologiques limités à des utilisateurs spécifiques, cette approche inclusive permet à toute personne disposant d’une adresse e-mail de s’inscrire et de commencer à créer ses propres clips vidéo. Cela élimine le besoin pour les utilisateurs de posséder un appareil OnePlus, le rendant accessible à un large éventail de personnes passionnées par la musique.

Ce qui distingue le OnePlus AI Music Studio, c'est sa capacité à adapter la création musicale aux préférences individuelles. Les utilisateurs peuvent choisir entre le rap et la musique de danse électronique (EDM), avec l'ajout prochain de la musique pop. Ils peuvent également créer l’ambiance musicale de leur choix en sélectionnant des ambiances telles que joyeuse, énergique, romantique ou triste. Cette personnalisation permet aux utilisateurs de s'exprimer à travers la musique d'une manière qui résonne avec leurs émotions.

En plus des pistes audio personnalisées, les utilisateurs peuvent enrichir davantage leurs vidéos musicales en sélectionnant parmi une variété de thèmes tels que le cyberpunk, la nature, les études et le travail, les voyages, ou même opter pour l'option « AI Music Video ». Cette polyvalence permet la création de vidéos musicales visuellement captivantes qui correspondent à la vision artistique de l'utilisateur.

Pour présenter les diverses capacités d'AI Music Studio, OnePlus a lancé un concours d'engagement ouvert aux utilisateurs en Inde, en Amérique du Nord et en Europe. Les participants sont invités à soumettre leurs morceaux de musique pour avoir une chance de gagner des coupons échangeables contre des produits OnePlus. Le concours vise à sélectionner 100 candidatures gagnantes dans toutes les régions, soulignant l'engagement de l'entreprise à impliquer sa communauté d'utilisateurs à travers des créations innovantes et des concours interactifs.

Alors que les résultats du concours devraient être dévoilés dans les prochains jours, les amateurs de musique attendent cette annonce avec impatience. Le OnePlus AI Music Studio démontre non seulement le potentiel de l’IA dans la création musicale, mais permet également aux utilisateurs de libérer leur créativité et de forger un lien plus profond avec la musique à l’échelle mondiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je utiliser OnePlus AI Music Studio si je ne possède pas d'appareil OnePlus ?

Oui, OnePlus AI Music Studio est disponible pour tous les utilisateurs, quelles que soient les préférences de leur appareil. Vous pouvez simplement vous inscrire en utilisant votre adresse e-mail et commencer à créer vos propres clips vidéo.

2. Quels genres de musique sont disponibles sur AI Music Studio ?

Actuellement, AI Music Studio offre la possibilité de choisir entre le rap et la musique de danse électronique (EDM), avec un ajout prochain de musique pop.

3. Puis-je personnaliser mes vidéos musicales sur AI Music Studio ?

Absolument! Après avoir sélectionné le genre et l'ambiance, vous pouvez personnaliser davantage vos vidéoclips en choisissant parmi une variété de thèmes, notamment le cyberpunk, la nature, les études et le travail, les voyages, ou même opter pour une option aléatoire ou « AI Music Video ».

4. Comment puis-je participer au concours d'engagement ?

Pour participer au concours d'engagement, vous devez soumettre vos morceaux de musique avant la date limite indiquée. Le concours est ouvert aux utilisateurs en Inde, en Amérique du Nord et en Europe, et les gagnants auront la chance de gagner des coupons échangeables contre des produits OnePlus.

5. Puis-je soumettre plusieurs participations au concours ?

Absolument! Les utilisateurs sont encouragés à soumettre plusieurs participations au concours, les seules restrictions étant d'éviter tout contenu offensant ou inapproprié, ainsi que de respecter les lois sur le droit d'auteur.