OnePlus Buds 3 : de nouveaux écouteurs sans fil en préparation

Le fabricant d’électronique chinois OnePlus aurait l’intention de lancer un nouvel ajout à sa populaire gamme OnePlus Buds. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle, des références aux prochains écouteurs, qui s'appelleraient OnePlus Buds 3, ont été repérées sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) et dans la base de données de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Selon la liste FCC, les OnePlus Buds 3 comporteront un boîtier de batterie de 520 mAh avec une entrée de 4.5 W et une prise en charge de 1.2 W. Chaque écouteur devrait disposer d’une batterie de 58 mAh, offrant aux utilisateurs de longues heures de lecture. Les croquis conceptuels présentés sur le site Web ressemblent à des rendus précédemment divulgués, suggérant que les nouveaux écouteurs pourraient avoir un design similaire à celui des OnePlus Buds Pro 2.

Les captures d'écran de la liste BIS révèlent que les OnePlus Buds 3 pourraient bientôt arriver sur le marché indien. Le listing, daté du 10 octobre 2023, ne donne aucun détail précis sur les écouteurs mais indique leur arrivée imminente.

Les rumeurs entourant les OnePlus Buds 3 suggèrent qu’ils seront équipés d’un support de suppression active du bruit (ANC) de 48 dB, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience audio véritablement immersive. Les écouteurs seraient également dotés de la connectivité Bluetooth 5.3 et Google Fast Pair, ce qui les rend compatibles avec une large gamme d'appareils. De plus, ils peuvent offrir une prise en charge de double connexion et bénéficier d’une construction classée IP55, garantissant une résistance à l’eau et à la sueur.

Bien que OnePlus n'ait pas encore publié d'informations officielles sur les OnePlus Buds 3, les spéculations suggèrent qu'ils pourraient être dévoilés aux côtés du très attendu OnePlus 12. Les fans attendent avec impatience de nouvelles mises à jour de la société concernant les spécifications, les fonctionnalités et la disponibilité des OnePlus Buds 3.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la durée de vie prévue de la batterie des OnePlus Buds 3 ?

Selon les rumeurs, les OnePlus Buds 3 offriraient jusqu’à 9 heures d’autonomie sur une seule charge, avec l’ANC désactivé. Lorsqu'ils sont combinés avec le boîtier de batterie, ils peuvent fournir un total de 33 heures de lecture.

2. Les OnePlus Buds 3 auront-ils une suppression active du bruit (ANC) ?

Oui, les OnePlus Buds 3 seraient dotés d’une prise en charge de la suppression active du bruit (ANC) de 48 dB, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience audio immersive en bloquant les bruits de fond indésirables.

3. Quelles options de connectivité les OnePlus Buds 3 offriront-ils ?

Les écouteurs devraient être dotés de la connectivité Bluetooth 5.3 et Google Fast Pair, garantissant un couplage transparent avec une large gamme d'appareils pour une expérience utilisateur sans tracas.

4. Les OnePlus Buds 3 seront-ils résistants à l’eau et à la sueur ?

Oui, selon les rumeurs, les OnePlus Buds 3 seraient dotés d’une construction classée IP55, ce qui les rend résistants à l’eau et à la sueur. Les utilisateurs peuvent les utiliser confortablement pendant les entraînements ou dans d'autres environnements où l'humidité pourrait être un problème.