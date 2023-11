Les OnePlus Buds 3 : un aperçu des écouteurs de nouvelle génération

Alors que l'année touche à sa fin, l'industrie de la technologie mobile attend avec impatience la sortie imminente du dernier appareil phare de OnePlus, le OnePlus 12. Mais il semble que OnePlus ait plus en réserve pour ses fans. Selon des rapports récents, les OnePlus Buds 3 ont fait leur apparition sur les sites Web de certification, indiquant que la société se prépare à lancer ses écouteurs de nouvelle génération.

Bien que les listes de certification ne révèlent pas de spécifications détaillées, elles fournissent des informations intrigantes sur les prochains Buds 3. Les dessins de conception présentés sur le site Web de certification FCC s'alignent sur les rendus divulgués précédemment, ce qui suggère que OnePlus reste fidèle au langage de conception introduit. avec les OnePlus Buds Pro 2 plus tôt cette année.

En termes de capacités de charge, les Buds 3 seront livrés avec un boîtier contenant une batterie de 520 mAh, prenant en charge une entrée de 4.5 W et une sortie de 1.2 W. Les écouteurs eux-mêmes seront alimentés par une batterie de 58 mAh. Bien que la durée de vie spécifique de la batterie ne soit pas confirmée, il est supposé que les Buds 3 offriront des performances similaires à celles des Buds Pro 2, offrant jusqu'à 9 heures d'utilisation sans suppression active du bruit (ANC), le boîtier offrant une autonomie combinée de 33 heures. Avec l'ANC activé, les écouteurs devraient offrir 6 heures d'utilisation, s'étendant jusqu'à 22 heures avec l'étui. De plus, la prise en charge de la charge rapide permettra 5 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge.

Les amateurs de qualité sonore seront ravis d’apprendre que les Buds 3 seraient dotés d’un woofer de 10.4 mm et d’un tweeter de 6 mm, offrant une expérience audio riche. Semblable à son prédécesseur, les Buds 3 devraient intégrer une prise en charge ANC de 48 dB, garantissant une expérience d’écoute paisible et immersive. De plus, ces écouteurs auront un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP55, offrant une durabilité pour une utilisation quotidienne, tandis que le boîtier aura un indice IPX4.

Les OnePlus Buds 3 devraient faire leurs débuts aux côtés du OnePlus 12, suivant la tendance de OnePlus consistant à lancer des écouteurs aux côtés des smartphones phares. Alors que l'introduction officielle devrait avoir lieu en Chine le mois prochain, une sortie mondiale est attendue en janvier 2024, suivant le modèle habituel de OnePlus consistant à lancer d'abord en Chine avant de se lancer dans le monde entier.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quand les OnePlus Buds 3 sortiront-ils ?

Les OnePlus Buds 3 devraient être officiellement introduits en Chine le mois prochain et sortir dans le monde entier en janvier 2024.

2. Quelles sont les spécifications de charge des Buds 3 ?

Les Buds 3 seront livrés avec un boîtier abritant une batterie de 520 mAh, prenant en charge une entrée de 4.5 W et une sortie de 1.2 W. Les écouteurs eux-mêmes seront alimentés par une batterie de 58 mAh.

3. Quelle est l’autonomie de la batterie des OnePlus Buds 3 ?

Bien que les détails spécifiques sur la durée de vie de la batterie ne soient pas confirmés, il est supposé que les Buds 3 offriront des performances similaires à celles des Buds Pro 2, avec jusqu'à 9 heures d'utilisation sans ANC et une autonomie combinée de 33 heures avec le boîtier. Avec l'ANC activé, les écouteurs devraient offrir 6 heures d'utilisation, s'étendant jusqu'à 22 heures avec l'étui.

4. De quelles fonctionnalités audio les Buds 3 disposeront-ils ?

Selon les rumeurs, les OnePlus Buds 3 seraient dotés d'un woofer de 10.4 mm et d'un tweeter de 6 mm pour une reproduction sonore de haute qualité. Ils devraient également intégrer la prise en charge de la suppression active du bruit (ANC) de 48 dB.

5. Les Buds 3 seront-ils résistants à l’eau et à la poussière ?

Oui, les Buds 3 auront un indice IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière, garantissant une durabilité pour une utilisation quotidienne. Le boîtier aura un indice IPX4.

Remarque : les informations fournies dans cet article sont basées sur des fuites et des rapports non confirmés. Les détails officiels peuvent varier au moment de la sortie du produit.