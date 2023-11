OnePlus 12 : bientôt disponible avec des mises à niveau impressionnantes

Les rumeurs autour du très attendu OnePlus 12 continuent de gagner du terrain, et il semble que l’attente soit enfin terminée. Selon des informations récentes, le fabricant de smartphones se prépare à un lancement plus tôt que prévu, l'appareil pouvant faire ses débuts d'ici la fin du mois en Chine. Les preuves à l'appui de ces affirmations proviennent de la récente certification 3C du OnePlus 12, qui a fait surface sur le site Web chinois 3C.

Les spéculations concernant les capacités de chargement du smartphone ont également été abordées par la certification. Il a été confirmé que le OnePlus 12 maintiendrait sa vitesse de charge filaire de 100 W, démystifiant les rumeurs précédentes sur une diminution potentielle des capacités de charge. Le listing 3C révèle un chargeur compatible 100 W avec des spécifications de 11 V/9.1 A, identiques à celles de son prédécesseur, le OnePlus 11.

En plus de cette nouvelle passionnante, le célèbre pronostiqueur Digital Chat Station sur Weibo a mis en lumière d'autres améliorations à attendre du OnePlus 12. Le prochain appareil réintroduirait la populaire fonction de chargement sans fil de 50 W, permettant des options de chargement plus rapides et plus pratiques. De plus, selon les rumeurs, le OnePlus 12 aurait une augmentation substantielle de la capacité de la batterie, avec une batterie de 5,400 XNUMX mAh, promettant une utilisation prolongée sans avoir besoin de recharges fréquentes.

D'autres améliorations notables incluent un grand panneau OLED de 6.82 pouces à 120 Hz, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle fluide et immersive. Le très attendu SoC Snapdragon 12 Gen 8 alimente le OnePlus 3, garantissant des performances de haut niveau et un multitâche fluide.

Un teaser publié par l'entreprise il y a quelques jours a également confirmé la présence d'un capteur Sony Lytia de pointe, garantissant des capacités photographiques exceptionnelles aux utilisateurs.

Alors que l’anticipation continue de croître autour du OnePlus 12, les utilisateurs peuvent s’attendre à un smartphone hautes performances offrant une expérience utilisateur fluide et impressionnante. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur cette version passionnante.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quand est prévu le lancement du OnePlus 12 ?

Selon les rumeurs, le OnePlus 12 serait lancé d'ici la fin de ce mois en Chine.

2. Quelles capacités de charge pouvons-nous attendre du OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 conservera sa vitesse de charge filaire de 100 W et introduira la fonction de charge rapide sans fil de 50 W.

3. Comment la capacité de la batterie du OnePlus 12 sera-t-elle améliorée ?

Les rumeurs suggèrent que le OnePlus 12 aura une capacité de batterie plus grande, de 5,400 XNUMX mAh.

4. Quelles fonctionnalités d’affichage le OnePlus 12 offrira-t-il ?

Le OnePlus 12 utiliserait un panneau OLED de 6.82 pouces à 120 Hz, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle fluide et immersive.

5. Quel processeur alimentera le OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 devrait être alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 3, garantissant des capacités multitâches hautes performances et transparentes.

