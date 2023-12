Le OnePlus 12 est-il le nouveau téléphone avec appareil photo à battre ?

Avec la récente sortie du OnePlus 12, les passionnés de technologie attendaient avec impatience les capacités de l'appareil photo du téléphone. Promettant d'être un produit phare, la société chinoise a teasé le design, les spécifications et les fonctionnalités de l'appareil photo du OnePlus 12 ces dernières semaines. Cependant, ce sont les échantillons d'appareils photo partagés sur le réseau chinois Weibo par le président de OnePlus, Li Jie Louis, qui ont véritablement suscité l'intérêt des amateurs de photographie sur smartphone.

Alors que les échantillons d'appareils photo officiels sont souvent méticuleusement filmés et soigneusement sélectionnés, les images capturées avec le système de caméra du OnePlus 12 présentent des détails impressionnants, des couleurs équilibrées et un effet bokeh naturel. L'appareil photo principal du OnePlus 12 est doté d'un nouveau capteur Sony LY-50 de 808 MP, développé conjointement avec OnePlus. Cette collaboration entre OnePlus et Sony a abouti au développement de l’algorithme « Super Light and Shadow Image Engine », qui traite efficacement la texture de la lumière et des ombres dans la photographie mobile.

La caméra ultra-large du OnePlus 12 utilise un capteur Sony IMX581 avec une ouverture de f/2.2 et une distance focale de 14 mm. Bien que les échantillons ultra-larges soient corrects, ils n’ont pas la même plage dynamique et les mêmes détails que ceux filmés avec la caméra principale. Il est clair que l’objectif ultra-large n’est pas la vedette du système de caméra du OnePlus 12.

Cependant, le véritable point fort du système de caméra du OnePlus 12 est la caméra téléobjectif périscope. Équipé d'un capteur OmniVision OV64B 64MP, ce système périscope dispose de capacités de zoom optique 6x, permettant aux utilisateurs de capturer de superbes photos à distance. Avec sa capacité à produire des images claires et des compositions exquises, le téléobjectif brille vraiment, en particulier lorsqu'il est utilisé en mode Portrait Hasselblad professionnel du téléphone.

Bien que les échantillons de caméras aient suscité l’enthousiasme, il est important de se rappeler qu’ils représentent des conditions idéalistes. Comme pour tout appareil photo de smartphone, les performances réelles peuvent varier en fonction de divers facteurs. En tant que tel, il est trop tôt pour déclarer définitivement le OnePlus 12 comme le nouveau téléphone avec appareil photo à battre. Avec un lancement officiel prévu pour le 5 décembre et une disponibilité mondiale attendue début 2023, les consommateurs auront l'occasion de tester en profondeur le système de caméra du OnePlus 12 et de déterminer ses véritables capacités.

FAQ:

Q : Quel est le capteur principal de l’appareil photo du OnePlus 12 ?

R : Le capteur principal de l'appareil photo du OnePlus 12 est un nouveau capteur Sony LY-50 de 808 MP développé conjointement.

Q : Quelle est la distance focale et l'ouverture de l'appareil photo à objectif large du OnePlus 12 ?

R : L’appareil photo à objectif large du OnePlus 12 a une distance focale équivalente à 23 mm et une ouverture de f/1.6.

Q : Quel est le capteur utilisé dans la caméra ultra-large du OnePlus 12 ?

R : La caméra ultra-large du OnePlus 12 utilise un capteur Sony IMX581.

Q : Quelles sont la distance focale et l’ouverture de la caméra ultra-large ?

R : La caméra ultra-large du OnePlus 12 a une distance focale de 14 mm et une ouverture de f/2.2.

Q : Quel est le capteur utilisé dans la caméra téléobjectif périscope du OnePlus 12 ?

R : On pense que la caméra téléobjectif périscope du OnePlus 12 est équipée d'un capteur OmniVision OV64B 64MP.

Source : [OnePlus](https://oneplus.com)