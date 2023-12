OnePlus publie la dernière mise à jour du micrologiciel pour OnePlus 11R et OnePlus Nord N20 SE

OnePlus continue de donner la priorité à l'expérience utilisateur et à la sécurité avec la publication de sa dernière mise à jour du firmware pour les smartphones OnePlus 11R et OnePlus Nord N20 SE. Cette mise à jour apporte le très attendu correctif de sécurité Android de novembre 2023, renforçant la sécurité des appareils et garantissant la tranquillité d'esprit des utilisateurs.

Alors que la mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour la variante indienne du OnePlus 11R, la variante OnePlus Nord N20 SE Global recevra également la mise à jour. Cette mise à jour incrémentielle sera progressivement mise à disposition de toutes les unités des deux appareils dans les jours et semaines à venir.

Pour rechercher manuellement la mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres système, accéder à la section À propos et sélectionner Rechercher la mise à jour. Cette fonctionnalité pratique permet aux utilisateurs de rester informés des dernières améliorations et mesures de sécurité.

OnePlus reste déterminé à fournir des mises à jour régulières et des correctifs de sécurité à sa large gamme de smartphones et tablettes compatibles. En outre, la société propose activement la mise à jour stable d'Oxygen OS 14 sur les smartphones phares et de milieu de gamme, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

Si les utilisateurs rencontrent des bugs ou des problèmes, OnePlus encourage les utilisateurs indiens à soumettre leurs préoccupations via Google Dialer. D'autre part, les utilisateurs du monde entier peuvent demander de l'aide et partager leurs commentaires sur la plateforme communautaire OnePlus.

À mesure que la technologie évolue, OnePlus continue de donner la priorité à la satisfaction de ses clients et de répondre aux besoins en constante évolution de sa base d'utilisateurs. En fournissant des mises à jour régulières et en mettant fortement l'accent sur la sécurité, OnePlus garantit que ses appareils restent fiables et à jour dans un monde de plus en plus numérique.

