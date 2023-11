La nouvelle mise à jour OxygenOS 14 pour OnePlus 11 présente des fonctionnalités intéressantes

OnePlus 11, connu pour sa technologie de pointe et son interface conviviale, est récemment devenu le premier téléphone non Google à recevoir la très attendue mise à jour bêta d'Android 14. Fort de ce succès, OnePlus a maintenant publié une mise à jour stable d'Android 14 pour les utilisateurs de OnePlus 11 en Inde, apportant la dernière version d'OxygenOS 14 à l'appareil.

La mise à jour, très attendue par les passionnés de OnePlus, inclut une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour améliorer l'expérience utilisateur. OnePlus a annoncé la sortie d'OxygenOS 14 sur son forum, exprimant son enthousiasme à l'idée de le dévoiler aux utilisateurs de OnePlus 11.

La mise à jour introduit Fluid Cloud, un moyen d'interaction révolutionnaire qui permet aux utilisateurs d'afficher des informations à jour sous des formes évolutives. Avec Fluid Cloud, les utilisateurs peuvent désormais vérifier facilement l'état de connexion des appareils sur leur compte en un coup d'œil, grâce à la prise en charge multi-appareils supplémentaire.

Un autre ajout remarquable est la fonctionnalité File Dock, qui permet aux utilisateurs de transférer sans effort du contenu entre des applications et des appareils par simple glisser-déposer. L'extraction de contenu est un autre ajout précieux qui permet de reconnaître et d'extraire du texte et des images de l'écran en un seul clic, rendant les tâches plus efficaces.

De plus, la mise à jour introduit Smart Cutout, une fonctionnalité qui améliore les capacités de retouche photo en séparant plusieurs sujets de l'arrière-plan. Les utilisateurs peuvent facilement copier ou partager ces sujets, permettant ainsi la créativité et la flexibilité de leur photographie.

En outre, la mise à jour inclut des améliorations significatives à Shelf, telles que davantage de recommandations de widgets, ce qui en fait un outil polyvalent permettant aux utilisateurs d'organiser et d'accéder à leurs applications et informations fréquemment utilisées.

En termes de sécurité et de confidentialité, la mise à jour améliore la gestion des autorisations liées aux photos et aux vidéos, garantissant un accès plus sûr au contenu personnel des utilisateurs par les applications.

L'optimisation des performances est également un objectif clé de la mise à jour, avec des améliorations qui améliorent la stabilité du système, la vitesse de lancement des applications et la fluidité globale des animations.

Avec la nouvelle mise à jour OxygenOS 14, les utilisateurs de OnePlus 11 peuvent désormais également profiter d'un design Aquamorphic amélioré, offrant une expérience de couleur plus confortable et visuellement plus agréable. Les animations du système ont été affinées pour être encore plus fluides, offrant aux utilisateurs une interface fluide et agréable.

De plus, OnePlus a introduit une fonction d'affichage permanent (AOD) de suivi du carbone, qui visualise les émissions de carbone économisées lorsque les utilisateurs choisissent de marcher au lieu de conduire. Cet ajout innovant s'aligne sur l'engagement de OnePlus en faveur du développement durable et permet aux utilisateurs de faire des choix respectueux de l'environnement.

Dans l’ensemble, la nouvelle mise à jour OxygenOS 14 pour OnePlus 11 enrichit l’expérience utilisateur avec un large éventail de fonctionnalités intéressantes, des performances améliorées et une esthétique de conception améliorée. OnePlus continue de tenir sa promesse de fournir une technologie de pointe et des solutions innovantes à sa base d'utilisateurs fidèles.

QFP

Q : Quel téléphone a été le premier téléphone non Google à recevoir la mise à jour bêta d'Android 14 ?

R : OnePlus 11.

Q : Quelles nouvelles fonctionnalités la mise à jour OxygenOS 14 introduit-elle ?

R : La mise à jour introduit Fluid Cloud, la prise en charge multi-appareils, File Dock, Content Extraction, Smart Cutout, une étagère améliorée, des mesures de sécurité et de confidentialité améliorées, une optimisation des performances, une conception Aquamorphic améliorée et un AOD de suivi du carbone.

Q : Où la mise à jour stable d'Android 14 est-elle disponible pour les utilisateurs de OnePlus 11 ?

R : La mise à jour stable d'Android 14 est actuellement disponible pour les utilisateurs de OnePlus 11 en Inde.

Q : Quel est l’objectif de la fonctionnalité AOD de suivi du carbone ?

R : La fonction AOD de suivi du carbone visualise les émissions de carbone économisées lorsque les utilisateurs choisissent de marcher au lieu de conduire, favorisant ainsi la durabilité et les choix respectueux de l'environnement.

Q : Existe-t-il des conditions préalables pour installer la mise à jour OxygenOS 14 ?

R : Il est recommandé d'avoir un niveau de batterie supérieur à 30 % et un minimum de 5 Go d'espace de stockage disponible avant d'installer la mise à jour.