Projet nouveau et amélioré du chemin Howell Mill en cours

Howell Mill Road à Atlanta est sur le point de subir une transformation majeure alors que la ville inaugure un projet de 21.5 millions de dollars. L'initiative vise à réaménager le tronçon de trois kilomètres de la route, en le transformant en un couloir plus sûr et plus accessible. La rénovation, appelée « Projet de rues complètes », remédiera aux conditions inégales et cahoteuses qui ont frappé la route ces dernières années.

Les améliorations comprendront l'ajout de trottoirs, de pistes cyclables protégées et de feux de circulation synchronisés. Ces améliorations sont nécessaires puisque le chemin Howell Mill est devenu une plaque tournante dynamique en matière de développement et d'activité accrue. Avec de plus en plus de personnes vivant, travaillant et fréquentant les différents établissements de la région, il est devenu crucial de fournir des options de transport sûres et pratiques.

Rebecca Serna, directrice exécutive de Propel ATL, a souligné l'importance du projet, en particulier pour la communauté locale. Elle a souligné la nécessité d'améliorer la sécurité des piétons traversant la route et accédant aux commodités à proximité. Serna a exprimé son enthousiasme pour l'inauguration des travaux, déclarant que la rénovation améliorerait la vie quotidienne des habitants de la région.

Bien que les premières étapes du projet impliquent principalement le déplacement des services publics et ne soient pas immédiatement visibles, l'ensemble du projet devrait prendre jusqu'à trois ans. Cependant, des mesures incitatives sont en place pour encourager l'entrepreneur à terminer plus tôt que prévu, minimisant ainsi les perturbations et les inconvénients pour les résidents et les entreprises le long du chemin Howell Mill.

La revitalisation du chemin Howell Mill marque une étape importante vers la création d’une infrastructure de transport plus conviviale et plus efficace pour les piétons. Alors qu'Atlanta continue de connaître une croissance et un développement, des projets comme ceux-ci sont essentiels pour répondre aux besoins d'une ville prospère et garantir la sécurité et le confort de ses résidents et de ses visiteurs.

