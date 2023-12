Des améliorations seront apportées à Howell Mill Road à Atlanta

Howell Mill Road, à Atlanta, devrait connaître une transformation majeure dans les années à venir. Le « Projet de rues complètes » de 21.5 millions de dollars apportera des améliorations indispensables à ce corridor très fréquenté, bénéficiant non seulement aux automobilistes mais également aux piétons et aux cyclistes.

Le projet vise à résoudre plusieurs problèmes présents sur Howell Mill Road depuis des années. L'un des principaux objectifs est l'amélioration du revêtement de la route, qui est actuellement rempli de bosses et de sections inégales. L'effort de repavage offrira une conduite plus douce et plus sûre à tous les usagers de la route.

En plus du resurfaçage des routes, le projet introduira de nouveaux trottoirs et des pistes cyclables protégées. Ces ajouts créeront un environnement plus convivial pour les piétons et encourageront les options de transport actif. Des feux de circulation coordonnés seront également installés pour améliorer la fluidité de la circulation et réduire la congestion le long du corridor.

La décision de réaménager le chemin Howell Mill n'est pas une surprise compte tenu du développement rapide du secteur au cours des dernières années. Autrefois zone industrielle, le corridor s'est transformé en un pôle commercial et résidentiel dynamique. En conséquence, la nécessité d’améliorer les infrastructures pour répondre à la population croissante et à l’augmentation du trafic piétonnier est devenue de plus en plus évidente.

Même si le projet devrait durer jusqu'à trois ans, des efforts seront déployés pour accélérer le processus de construction. Des mesures incitatives seront offertes à l'entrepreneur pour encourager l'achèvement rapide des travaux, garantissant ainsi un minimum de perturbations pour la communauté.

Les améliorations le long du chemin Howell Mill profiteront à un large éventail de personnes, depuis les résidents des appartements à proximité jusqu'aux clients fréquents des établissements du corridor. Avec des conditions routières plus sûres, des trottoirs accessibles et des pistes cyclables dédiées, circuler dans cette zone animée deviendra une expérience plus agréable et plus pratique pour tous.

Alors que le projet de rénovation démarre, le maire d'Atlanta, Andre Dickens, exprime son enthousiasme pour les changements à venir et reconnaît l'importance de Howell Mill Road en tant que zone de développement charnière de la ville.