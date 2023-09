Les dernières informations sur AWS concernant Invent 2023, les plateformes de streaming et l'introduction en bourse d'Arm

Dans le monde des événements technologiques, AWS re:Invent 2023 approche à grands pas et l'analyste industriel de theCUBE, John Furrier, prédit que des développements passionnants seront en réserve. Furrier prévoit de se concentrer sur le calcul haute performance, la prise en charge des GPU et une histoire de données plus claire d'AWS. Cependant, il s’interroge également sur l’avenir de l’écosystème autour d’AWS et s’il peut atteindre de nouveaux sommets. Furrier a critiqué la monétisation de son écosystème par Amazon lors de ces événements dans le passé.

En ce qui concerne les plateformes de streaming, Furrier estime que la clé du succès réside dans l'intégration et l'élimination du changement de contexte. Il suggère que la plate-forme qui peut le mieux s'intégrer aux systèmes de facturation et offrir une expérience utilisateur transparente aura le dessus. Furrier discute également de la récente interview qu'il a eue avec le RSSI de Prime Video et souligne son importance dans l'AWS Startup Showcase.

La discussion se déplace ensuite vers les projets d'introduction en bourse d'Arm. Arm Holdings PLC, un concepteur de puces basé au Royaume-Uni, vise à lever près de 4.87 milliards de dollars lors de sa prochaine offre publique à la Bourse de New York. L'analyste Albie Amankona de la société de recherche mondiale Third Bridge a exprimé ses inquiétudes quant à la capacité d'Arm à capitaliser sur la tendance actuelle de l'IA, dans la mesure où une grande partie des revenus d'Arm provient du mobile. Cependant, Furrier et son co-analyste Dave Vellante sont fortement en désaccord avec cette perspective. Ils pensent que les architectures d'Arm domineront l'inférence de l'IA à la périphérie, car il s'agit d'un domaine dans lequel Arm est très présent.

Vellante aborde également les risques posés par RISC-V, une architecture alternative, et affirme qu'Arm a une avance significative sur ses concurrents. Même si la croissance d'Arm n'est peut-être pas exponentielle, Vellante fait l'éloge de sa plate-forme peu coûteuse et performante qui assurera probablement sa domination sur le marché.

Dans l'ensemble, les discussions du podcast CUBE abordent le prochain événement AWS re:Invent, l'importance de l'intégration et de l'expérience utilisateur dans les plateformes de streaming, ainsi que le potentiel des architectures Arm dans le paysage de l'IA.

