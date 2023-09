L'énorme influence de Snapchat sur la génération Z et les ambitions de messagerie de TikTok

Snapchat, une plateforme de médias sociaux populaire, exerce une influence considérable sur les adolescents américains, en particulier au sein de la génération Z. Avec 397 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 90 % des 13 à 24 ans dans plus de 20 pays utilisant l'application au moins une fois par mois, l'impact de Snapchat est indéniable. Les utilisateurs ouvrent l'application près de 40 fois par jour et envoient plus de 5 milliards de messages, appelés Snaps, à leurs amis proches et à leur famille. En effet, les utilisateurs de Snapchat considèrent que leurs amis proches sur la plateforme ont 4 fois plus d’influence sur leurs décisions d’achat que les célébrités ou les influenceurs.

Cette richesse de données souligne l’importance de Snapchat comme moyen pour la génération Z de rester en contact avec ses cercles sociaux. Les relations qu’ils nouent sur Snapchat ont une influence d’achat significative, encore plus que sur les autres réseaux sociaux. Conscient de cela, TikTok, une autre plateforme de médias sociaux populaire, cherche désormais à entrer dans l’espace de messagerie.

TikTok a récemment publié des offres d'emploi sur sa page carrière, indiquant son ambition de développer un service de chat étendu. Les publications font référence à TikTok Social comme « l'équipe de messagerie sur TikTok », soulignant le désir de la plateforme d'améliorer son expérience de messagerie et d'interagir de manière transparente avec de vrais amis. Les principales fonctionnalités et composants à développer incluent l'histoire, la vidéo J'aime, les commentaires, l'onglet Amis, l'onglet Boîte de réception, la republication, la fonctionnalité TikTok Now et l'application autonome.

Avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis et des utilisateurs passant près d'une heure par jour sur l'application, TikTok détient déjà une part importante de l'attention des gens en matière de divertissement. En intégrant des fonctionnalités de messagerie, TikTok pourrait devenir partie intégrante de la sphère sociale des utilisateurs, augmentant ainsi encore son influence.

La discussion captivante autour de l'influence de Snapchat et des ambitions de messagerie de TikTok est explorée plus en détail dans le dernier épisode de Creator Upload, animé par Joshua Cohen et Lauren Schnipper.

Source : Podcast Tubefilter – Téléchargement du créateur, page marketing Snapchat, page Carrières TikTok