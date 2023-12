Le programme des sciences de la santé de l’Ohio State University aborde le privilège et la diversité

Un programme proposé par l'École des sciences de la santé et de la réadaptation de l'Ohio State University vise à promouvoir la sensibilisation et la compréhension des privilèges et de la diversité parmi ses étudiants. Le cours, intitulé Différences individuelles dans les populations de patients/clients, exige que les participants s'engagent dans des discussions et des devoirs liés au sexe et à la race, y compris un exercice qui incite les étudiants à réfléchir à leurs propres privilèges.

L'un des devoirs, intitulé « Déballez le sac à dos invisible », demande aux élèves d'explorer leurs privilèges dans diverses catégories, telles que la race, l'orientation sexuelle et les capacités. Cette mission s'inspire de l'essai de Peggy McIntosh de 1989 sur le privilège des Blancs. Les étudiants sont encouragés à réfléchir à leurs propres privilèges, à la manière dont ils gèrent la race dans leur vie quotidienne et à réfléchir à la déclaration « Les vies noires comptent » et à son impact sur les Américains blancs.

Le cours comprend également d'autres activités, telles que le visionnage du documentaire « White People » et la lecture de documents sur la race et le racisme. Ces devoirs visent à élargir les perspectives des étudiants et à approfondir leur compréhension des enjeux sociétaux entourant les privilèges et la discrimination.

Alors que certains critiques affirment que le cours favorise des idéologies de division et endoctrine les étudiants, ses partisans soulignent l'importance de doter les futurs prestataires de soins de santé des compétences et des connaissances nécessaires pour fournir des soins inclusifs et empathiques. L'université, en réponse aux critiques, souligne son engagement en faveur de la liberté académique et du libre échange d'idées.

À une époque où la diversité et l'inclusion sont de plus en plus reconnues comme des aspects essentiels des soins de santé, des programmes comme celui-ci de l'Ohio State University jouent un rôle crucial dans la préparation des futurs professionnels de la santé à naviguer et à répondre aux besoins de diverses populations de patients. En favorisant la sensibilisation, la compréhension et l'empathie, ces programmes contribuent à créer un système de santé plus inclusif et équitable.