Le Sénat de l'Ohio va apporter des modifications à la loi sur la légalisation de la marijuana

By

Le Sénat de l'Ohio se prépare à réviser la loi récemment approuvée autorisant l'usage récréatif de la marijuana. Alors que la loi devrait entrer en vigueur le 7 décembre, les législateurs devraient discuter cette semaine des modifications proposées à la législation.

Contrairement aux amendements constitutionnels, les statuts initiés peuvent être abrogés et modifiés par l'Assemblée générale. Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, et les dirigeants législatifs de l'État ont exprimé leur intention de modifier certains aspects de la loi. Les domaines clés susceptibles d'être révisés comprennent les taux d'imposition, la répartition des recettes fiscales, les limites des niveaux de THC, la protection des entreprises mettant en œuvre des politiques antidrogue et les règles concernant l'utilisation extérieure de la marijuana.

À la Chambre, deux projets de loi ont déjà été déposés pour tenter de résoudre certains de ces problèmes. Cependant, il reste incertain comment ces différentes propositions seront transformées en une législation susceptible d’obtenir le soutien des deux chambres.

Le sénateur Mark Romanchuk a suggéré la possibilité d'abroger complètement la loi initiée et de légaliser la marijuana à des fins récréatives par le biais des lois existantes de l'État sur la marijuana à des fins médicales. Aucun détail précis sur la manière dont cela serait mis en œuvre n’a été fourni.

John Fortney, porte-parole du président du Sénat Matt Huffman, a confirmé qu'il n'y avait aucune intention d'annuler les résultats des élections. Au lieu de cela, le Sénat vise à apporter des changements critiques à la loi qui était considérée comme un accord favorable à l’industrie.

L’une des questions clés qui sera probablement discutée est le niveau d’imposition. Huffman estime que la taxe d'accise actuelle de 10 % est trop faible par rapport à d'autres États. Il est également en désaccord avec le système de répartition des taxes, affirmant qu'il profite injustement aux personnes impliquées dans l'industrie de la marijuana.

Même si certains aspects de la nouvelle loi seront mis en œuvre le 7 décembre, notamment les allocations pour la culture à domicile et la possession limitée, des parties importantes de la loi n'entreront pas en vigueur tant que des règles de licence appropriées n'auront pas été établies. Huffman souhaite apporter des révisions avant le début du processus réglementaire.

En fin de compte, le Sénat de l'Ohio est confronté au défi de trouver un équilibre entre la volonté des électeurs et les préoccupations exprimées par les législateurs et les parties prenantes de l'industrie. Il reste à voir comment ces délibérations façonneront la législation finale.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le Sénat de l'Ohio va apporter des modifications à la loi sur la légalisation de la marijuana