Les législateurs de l’Ohio envisagent de réviser la loi sur la marijuana récréative

By

Les législateurs de l'Ohio cherchent à apporter des amendements à la loi récemment adoptée par l'État sur la marijuana à des fins récréatives avant qu'elle n'entre en vigueur dans deux jours. Le Sénat et la Chambre ont tous deux publié des propositions avec des opinions divergentes sur la manière de réglementer la consommation et la vente de cannabis.

La proposition du Sénat comprend l'élimination de la culture à domicile et la fixation de limites plus basses de THC pour les produits à base de cannabis. D'un autre côté, la proposition de la Chambre, appelée House Bill 354, vise à maintenir la disposition sur la culture à domicile tout en établissant des lignes directrices pour l'utilisation et la publicité.

Le représentant Jamie Callender, qui a présenté le projet de loi 354, a déclaré que sa proposition est une synthèse d'opinions sur la réglementation du cannabis qui respecte la volonté des personnes qui ont voté pour adopter la question 2. Le projet de loi répond aux préoccupations concernant la fumée secondaire et vise à empêcher les mineurs d'être ciblés par la publicité.

Contrairement à la version du Sénat, qui a recueilli un soutien bipartisan, le projet de loi de la Chambre est soutenu uniquement par les membres démocrates. Le représentant Casey Weinstein a souligné l’importance de permettre aux communautés locales de réglementer le cannabis de la même manière qu’elles réglementent le tabac et l’alcool.

Bien que le taux de la taxe d'accise soit encore en discussion, les deux parties conviennent qu'il ne devrait pas être si élevé qu'il ne découragerait pas les gens de participer à l'industrie du cannabis dans l'Ohio. La Chambre estime également que les municipalités locales devraient avoir l'autonomie de décider de la manière dont les recettes fiscales sont utilisées.

Des négociations sont en cours entre le Sénat et la Chambre pour trouver un terrain d'entente avant jeudi. Cependant, si un accord ne peut être conclu, le représentant Callender est disposé à laisser la loi initiée entrer en vigueur comme position de négociation.

Même s’il existe un sentiment d’urgence pour faire adopter les révisions, les membres de la Chambre sont déterminés à prendre leur temps et à veiller à ce qu’ils fassent les choses correctement, dans l’intérêt des habitants de l’Ohio.