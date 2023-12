Expansion d'Amtrak dans l'Ohio : stimuler la connectivité, la croissance économique et la création d'emplois

La Federal Railroad Administration (FRA) a franchi une étape importante dans l'expansion des services Amtrak dans l'Ohio en sélectionnant quatre itinéraires prioritaires. Dans une annonce faite par le sénateur américain Sherrod Brown, il a été révélé que ces routes recevront chacune 500,000 XNUMX $ de financement fédéral par le biais du programme d'identification et de développement des corridors de la FRA. Ce financement soutiendra le travail de planification requis pour identifier les améliorations des voies, les nouvelles gares et les équipements ou installations nécessaires au service aux passagers.

Les itinéraires sélectionnés sont les suivants :

1. Le corridor 3C+D : il établira un nouveau service entre Cleveland, Columbus, Dayton et Cincinnati.

2. Le Midwest Connect Corridor : Un nouveau service fonctionnera entre Chicago, Columbus et Pittsburgh.

3. Service entre Cleveland, Toledo et Détroit.

4. Service quotidien sur la ligne Cardinal, qui relie Cincinnati à Chicago, Washington DC et New York.

Ces expansions visent à étendre la portée d'Amtrak au-delà des zones côtières, en offrant de meilleures opportunités de transport aux résidents de l'Ohio et en améliorant la connectivité dans tout le Midwest. Le sénateur Brown a souligné les avantages de ces routes, déclarant qu'elles généreraient de la croissance des entreprises, créeraient des emplois et favoriseraient les liens communautaires dans l'Ohio.

Même si le financement initial a été assuré, les prochaines levées de fonds fédérales seront cruciales pour développer pleinement ces lignes. Il est prévu que les corridors de l'Ohio recevront la priorité lors des futurs concours de financement, selon le communiqué de presse du sénateur Brown. Même si le financement fédéral devrait couvrir les coûts initiaux, un soutien continu de l'État ou des entités locales sera probablement nécessaire pour assurer la durabilité à long terme.

La FRA a contacté les membres du Congrès pour les informer des décisions de financement, une annonce officielle étant attendue plus tard cette semaine. Ces développements s'alignent sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures promulgué par le président Joe Biden, qui a alloué environ 66 milliards de dollars à l'expansion d'Amtrak à l'échelle nationale.

Le processus de planification de ces nouvelles routes devrait prendre beaucoup de temps, Stu Nicholson, directeur exécutif de All Aboard Ohio, suggérant qu'il faudra peut-être quatre à cinq ans avant que le service ne commence. Cependant, l'attente est grande et diverses organisations et organismes gouvernementaux, tels que la Commission de développement ferroviaire de l'Ohio et la ville de Columbus, ont déjà engagé des préparatifs et des demandes pour obtenir un financement.

Au milieu de ces développements passionnants, une carte du projet d'expansion d'Amtrak dans l'Ohio a été partagée par le bureau du sénateur Brown sur les réseaux sociaux, soulignant l'impact potentiel et l'amélioration de la connectivité à travers l'État.