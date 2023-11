La mise à jour OG de Fortnite provoque une augmentation du nombre de joueurs, reflétant la popularité durable du jeu

Fortnite, le jeu Battle Royale très populaire de l'éditeur Epic Games, a connu un afflux remarquable de joueurs suite au lancement de sa mise à jour OG. Cette mise à jour annonce le retour de la carte Battle Royale originale, qui occupe une place particulière dans le cœur des passionnés de longue date de Fortnite.

Les statistiques non officielles mais fiables de Fortnite.GG indiquent que le jeu a connu un pic de 3.9 millions de joueurs simultanés au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre étonnant dépasse de loin le nombre de joueurs d'environ deux millions en septembre et octobre. Le précédent pic le plus élevé s'est produit lors de la saison 4 du chapitre 4 en août, avec un nombre de joueurs simultanés atteignant 2.8 millions.

En réintroduisant la bien-aimée carte Fortnite qui a révolutionné non seulement les jeux Battle Royale mais aussi l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, Epic Games a touché une corde sensible auprès de sa base de joueurs passionnés. Tilted Towers, Paradise Palms, Salty Springs et d'autres lieux emblématiques sont à nouveau accessibles pour l'exploration. Il est intéressant de noter que la mise à jour conserve les évolutions de mouvement clés introduites depuis le chapitre 1, telles que le sprint et le manteau.

La décision de revenir aux racines de Fortnite peut être attribuée, en partie, aux récentes difficultés financières d'Epic Games. Le PDG de la société, Tim Sweeney, a reconnu dans une note interne que même si Fortnite connaît une nouvelle croissance, la majorité de cette croissance provient du contenu des créateurs. En conséquence, le partage des revenus est devenu un point central, entraînant une baisse des marges bénéficiaires par rapport aux premières étapes de succès du jeu.

La mise à jour OG de Fortnite sera disponible tout au long de la saison en cours, sur quatre semaines. Bien que la carte originale puisse être supprimée du jeu à la fin de la saison, Epic Games pourrait reconsidérer cette décision en raison de la réponse massive des joueurs. IGN a contacté l'éditeur pour obtenir plus d'informations et de commentaires sur ce développement.

Foire Aux Questions (FAQ)

