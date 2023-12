Un individu non identifié mortellement heurté par un train à Tolède

By

Résumé :

Les autorités de Tolède demandent de l'aide pour identifier une personne qui a été mortellement heurtée par un train au cours du week-end. Le bureau du coroner du comté de Lucas a publié une description de la victime non identifiée, qui serait un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années. L'incident s'est produit aux premières heures du 20 décembre, à l'intersection du 3 N. Holland Sylvania Road. Le bureau du coroner lance un appel au public pour obtenir toute information pouvant aider à identifier l'individu.

Nouveau titre :

Incident tragique à Tolède : un piéton non identifié tragiquement tué par un train venant en sens inverse

Dans une tournure déchirante des événements, Tolède a été témoin d'une tragédie ce week-end lorsqu'un individu non identifié a été heurté et tué par un train. Les autorités locales, en collaboration avec le bureau du coroner du comté de Lucas, cherchent actuellement à identifier la victime afin de pouvoir informer sa famille en deuil et mettre un terme à cette période difficile.

L'incident s'est produit tôt le matin du 3 décembre, à l'intersection du 100 N. Holland Sylvania Road, un quartier normalement animé de Tolède. La victime, qui serait un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années, a tragiquement perdu la vie dans l'incident. Le coroner adjoint, qui a procédé à un examen préliminaire, a indiqué que l'individu mesurait environ 20 pieds 5 pouces et pesait environ 7 livres. De plus, le défunt avait un tatouage d'étoile amateur sur son avant-bras gauche, ce qui pourrait faciliter son identification.

Le bureau du coroner du comté de Lucas contacte désormais le public pour obtenir toute information susceptible d'aider à identifier la personne décédée. Les responsables impliqués exhortent toute personne susceptible d’avoir été témoin de l’incident ou ayant connaissance d’une personne disparue correspondant à la description à se manifester. Même la plus petite information pourrait potentiellement fournir des pistes vitales pour résoudre ce mystère et mettre un terme aux proches de la victime.

Les autorités apprécient tous les détails à venir qui pourraient aider à identifier l'individu. L'enquête est en cours et, avec l'aide de la communauté, nous espérons que cet incident tragique pourra être résolu, apportant réconfort et paix aux personnes touchées par cette perte prématurée.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un individu non identifié mortellement heurté par un train à Tolède