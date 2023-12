By

Vivo, l'un des principaux fabricants de smartphones, a créé le buzz dans la communauté technologique avec le lancement très attendu de sa dernière série de milieu de gamme, le Vivo S18. Cette série est sur le point de révolutionner l'industrie grâce à son intégration révolutionnaire de l'intelligence artificielle (IA) grâce à l'utilisation de BlueLM, un modèle d'IA de pointe développé en interne par Vivo.

Contrairement à tout autre smartphone de sa catégorie, la série Vivo S18 dispose d'un grand modèle d'IA de dix milliards de paramètres connu sous le nom de BlueLM, qui a déjà fait ses preuves dans la série Vivo X100. Avec ses paramètres au niveau du milliard, BlueLM est un modèle open source qui met en évidence l'engagement de Vivo en faveur de l'innovation technologique.

Plutôt que de présenter des citations, décrivons plutôt le modèle BlueLM comme une technologie d'IA avancée qui améliore l'expérience utilisateur globale. Avec BlueLM, Vivo vise à offrir une commodité et une joie sans précédent à ses utilisateurs, en redéfinissant ce qu'un smartphone de milieu de gamme peut offrir.

Des rumeurs circulent sur les puissantes spécifications du Vivo S18. Il serait équipé d'un processeur Snapdragon 7 Gen 3, garantissant des performances fluides et sans décalage. Le design esthétique oriental de l'appareil et son écran incurvé à trou unique avec une luminosité maximale de 2800 XNUMX nits améliorent encore l'expérience visuelle.

Les amateurs de photographie seront ravis de l'objectif arrière ultra-sensible de 18 mégapixels pour portrait du S50, qui intègre la technologie anti-tremblement OIS Hummingbird et des matrices d'algorithmes de portrait de niveau studio. Cela garantit des photos de haute qualité, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Pour ceux qui recherchent une expérience améliorée, le Vivo S18 Pro va encore plus loin avec un processeur MediaTek Dimensity 9200+. Cette centrale électrique comprend un appareil photo principal phare Sony IMX920, un objectif ultra grand angle de 50 MP et un téléobjectif professionnel pour portrait. Avec sa prise en charge du WiFi7, le S18 Pro garantit une connectivité rapide et transparente.

Les passionnés et les aficionados de la technologie attendent avec impatience de nouvelles mises à jour sur la série Vivo S18. Grâce à sa technologie d'IA de pointe et à ses spécifications matérielles impressionnantes, Vivo est sur le point d'avoir un impact significatif sur le marché concurrentiel des smartphones de milieu de gamme.

FAQ:

1. Qu'est-ce que BlueLM ?

BlueLM est un grand modèle d'IA avancé de dix milliards de paramètres développé en interne par Vivo. Il est conçu pour améliorer l'expérience utilisateur globale et est open source, démontrant l'engagement de Vivo en faveur de l'innovation technologique.

2. Quels sont les points forts de la série Vivo S18 ?

La série Vivo S18 offre un puissant processeur Snapdragon 7 Gen 3, un design esthétique oriental et un écran incurvé à trou unique avec une luminosité maximale de 2800 50 nits. Il dispose également d’un impressionnant objectif arrière ultra-sensible pour portrait de XNUMX mégapixels avec la technologie anti-tremblement OIS Hummingbird.

3. Quelle est la différence entre les Vivo S18 et S18 Pro ?

Le Vivo S18 Pro est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 9200+ et d'une caméra principale phare Sony IMX920. Il prend également en charge le WiFi7 pour une connectivité haut débit.

4. Quand la série Vivo S18 sera-t-elle lancée ?

La date exacte de lancement de la série Vivo S18 n'a pas encore été annoncée. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour de Vivo.