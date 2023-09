Dévoilement du cycle du carbone dans la fosse du Japon : aperçus de l'expédition 386 de l'IODP

By

Une récente expédition de recherche menée par le Programme international de découverte des océans (IODP) a mis en lumière le cycle du carbone dans la fosse du Japon, une région d'intense activité sismique. La fosse du Japon, située sur la ceinture de feu du Pacifique, est connue pour ses zones de subduction et ses fréquents méga-séismes de poussée.

L'expédition IODP 386 impliquait la collecte et l'analyse de 58 carottes de sédiments du fond marin le long de l'axe de la tranchée. Ces carottes ont été prélevées à des profondeurs allant jusqu'à 37.82 mètres, établissant de nouveaux records d'échantillonnage en profondeur dans le cadre de forages scientifiques océaniques. Dans une réalisation notable, l'équipe a carotté le site d'eau le plus profond à une profondeur de 8,023 8,060.74 mètres et récupéré l'échantillon sous-marin le plus profond à XNUMX XNUMX mètres sous le niveau de la mer.

L’analyse de ces carottes de sédiments a révélé la présence de carbone dissous labile stocké dans l’eau interstitielle des sédiments. Ce stockage de carbone dissous indique une reminéralisation active du carbone organique dans les tranchées hadales, qui est nettement plus importante que dans d'autres environnements d'eaux profondes de l'océan ouvert. Les techniques avancées du radiocarbone ont également révélé le vieillissement et l’accumulation de carbone organique et inorganique dissous dans les sédiments souterrains profonds.

Ces découvertes ont des implications importantes pour le cycle profond du carbone et la zone de subduction. Le carbone dissous stocké dans les sédiments des tranchées peut avoir des impacts significatifs sur le cycle global du carbone car il est enfoui plus profondément dans les tranchées et la zone de subduction. Cette découverte remet en question la compréhension antérieure des environnements de tranchées hadales en tant qu’environnements marins profonds « tranquilles ».

La recherche a également mis en évidence des preuves d’une méthanogenèse microbienne intensive dans les tranchées hadales, probablement influencée par de grands tremblements de terre répétés le long de la zone de subduction. Les tremblements de terre jouent un rôle dans la modulation du cycle du carbone des tranchées et des métabolismes profonds de la biosphère dans ces environnements extrêmes.

Cette recherche révolutionnaire fournit des informations précieuses sur le cycle dynamique du carbone dans la fosse du Japon et souligne la nécessité de poursuivre les études dans ces environnements uniques et extrêmes. Les résultats démontrent également les capacités de l’IODP à mener des échantillonnages souterrains à haute résolution et des enquêtes dans les tranchées océaniques hadales.

