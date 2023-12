Le soldat d'État Tom Nitti, qui a récemment quitté le concours de chant populaire « The Voice » pour des raisons personnelles, poursuit toujours sa carrière musicale. Nitti, un talentueux chanteur country de New Hartford, New York, a partagé lundi une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux mettant en vedette deux autres candidats de « The Voice ». Le morceau, intitulé « One Night Stand », met en valeur la voix émouvante de Nitti et s'harmonise avec les voix de Bias et Lennon VanderDoes.

Bien que la chanson ne soit pas encore disponible sur les plateformes de streaming, elle a donné aux fans l’espoir de voir plus de musique de Nitti dans le futur. Malgré sa sortie de « The Voice », le chanteur de 31 ans reste dévoué à sa passion pour la musique. Nitti a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de ses fans, amis et famille, tout en reconnaissant que ses enfants sont sa priorité absolue.

Alors qu'il concourait sur « The Voice », Nitti faisait partie de l'équipe Reba et a atteint les six premiers finalistes. Sa voix unique, présentant un « twang » émouvant, a attiré l'attention des juges Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani et Niall Horan. Les performances de Nitti, y compris les reprises de « Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours) » de Stevie Wonder et « (I Know) I'm Losing You » de The Temptations, ont impressionné les juges et le public.

Avant sa participation à « The Voice », Nitti a auditionné pour la série il y a huit ans, mais s'est retiré après avoir été accepté à la New York State Troopers Police Academy. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a servi dans l'armée et a reçu la Purple Heart pour les blessures subies pendant son service en Afghanistan. Nitti a ensuite suivi les traces de son père en rejoignant les forces de l'ordre et est devenu soldat d'État en 2015. Parallèlement à ses fonctions de soldat, Nitti se produit régulièrement, notamment en chantant « l'hymne national » lors d'événements officiels, tout en élevant deux enfants.

Le dévouement de Nitti envers sa carrière musicale reste inébranlable et ses prochaines performances incluent un concert le 15 décembre au « Nashville's Next Showcase » en Jordanie, dans l'État de New York. Les fans peuvent acheter des billets pour l'événement sur vivenu.com. Malgré son départ de « The Voice », le parcours de Nitti dans l'industrie musicale se poursuit, promettant des performances encore plus mémorables et de nouvelles musiques pour ses fans toujours croissants.