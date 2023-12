Le licenciement d’un ancien enquêteur d’État soulève des questions sur la responsabilité

Résumé :

Nathan Pleakis, ancien enquêteur de la police de l'État de New York, a été licencié après avoir été arrêté pour conduite sous l'influence de l'alcool. Pleakis avait un taux d'alcoolémie de 0.21 pour cent, soit près de trois fois la limite légale. Cependant, une plainte déposée par Pleakis affirme que son licenciement était disproportionné par rapport à l'infraction et irrationnel. L'affaire met en lumière la question de la responsabilité au sein des forces de l'ordre, certains affirmant que des incidents similaires dans le passé ont donné lieu à des mesures disciplinaires moindres.

Extrait de documents judiciaires :

Des documents judiciaires révèlent que Pleakis, un vétéran de neuf ans de la force, a été arrêté en Pennsylvanie alors qu'il conduisait de manière irrégulière. Les policiers de l'État de Pennsylvanie ont découvert plusieurs canettes de bière dans sa voiture et observé des signes d'ivresse. Pleakis a ensuite cherché un traitement pour alcoolisme, l'attribuant en partie au stress lié au travail. Bien qu'une commission d'audition de la police ait recommandé une suspension de six mois sans solde, Pleakis a été licencié par l'ancien surintendant par intérim de la police d'État. La décision de licenciement a souligné le danger que Pleakis représentait pour les citoyens de New York et de Pennsylvanie par ses actions.

Le procès et ses implications :

Pleakis a intenté une action en justice devant la Cour suprême de l'État de New York, arguant que son licenciement était injuste. Pour réussir, lui et son avocat doivent prouver que la mesure disciplinaire était disproportionnée et irrationnelle. Cependant, les experts juridiques notent que de telles poursuites sont soumises à des normes de preuve élevées et aboutissent rarement. Le procès met également en lumière des documents disciplinaires obtenus par l'I-Team, révélant des cas où d'autres agents de l'État ont été accusés de CFA mais ont conservé leur emploi.

Politique de responsabilité et de tolérance zéro :

Le procès soulève des inquiétudes quant à la responsabilité au sein des organismes chargés de l'application des lois et remet en question la cohérence des mesures disciplinaires. L'avocat représentant Pleakis affirme que l'absence d'une politique de tolérance zéro est évidente dans les cas passés où les soldats sont restés employés malgré les arrestations pour conduite en état d'ébriété. La police de l'État de New York a refusé de commenter le litige en cours, laissant le sort du licenciement de Pleakis entre les mains d'un juge de l'État.

Conclusion:

Le cas de Nathan Pleakis met en lumière les défis liés à la responsabilisation des personnels chargés de l'application des lois. Bien que le licenciement de Pleakis puisse être perçu comme approprié compte tenu de la gravité de l'infraction, la poursuite intentée contre lui attire l'attention sur de potentielles incohérences dans les mesures disciplinaires. Cette affaire rappelle l’importance d’un traitement juste et cohérent d’incidents similaires au sein des forces de l’ordre. Un juge d'État détient désormais le pouvoir de déterminer si le licenciement de Nathan Pleakis était justifié ou non.

