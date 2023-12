Un nouveau système de tempête devrait provoquer des conditions météorologiques extrêmes sur la côte Est

Un puissant système de tempêtes est sur le point de déclencher un barrage de fortes pluies, des vents dévastateurs, de violents orages et même de la neige sur la moitié est des États-Unis le week-end prochain. À mesure que la tempête se développe, elle menace de perturber les projets de voyage et d'entraîner des pannes de courant le long de la côte Est.

Selon Britta Merwin, météorologue de Fox Weather, le système de tempête devrait provoquer un large éventail de phénomènes météorologiques, notamment de la pluie, de la neige et des vents forts. Cependant, l’impact exact de la tempête dépendra de son emplacement et de son timing.

Les experts du Fox Forecast Center préviennent que la tempête pourrait avoir des conséquences importantes, affectant des millions d'Américains et provoquant d'importantes perturbations dans les déplacements. Atlanta devrait être sur le chemin de la tempête, ce qui pourrait entraîner d'importants retards dans les déplacements dans la région.

Le développement de la tempête a commencé vendredi avec un creux de pression s'éloignant de l'ouest des États-Unis et déclenchant la formation d'une dépression de surface sur les plaines centrales. La phase initiale de la tempête a apporté samedi de la pluie et de la neige dans le Haut-Midwest.

Au cours du week-end, une vaste zone de pluie modérée à forte devrait se développer de la côte du Golfe aux Grands Lacs et s'étendre vers la côte Est. Ces précipitations généralisées pourraient entraîner des crues soudaines dans certaines zones, en particulier le long de la côte du Golfe et dans les vallées centrales du Mississippi et de la basse Ohio samedi. La menace d'inondations se déplacera ensuite vers l'est, du Florida Panhandle vers le centre de l'Atlantique et le nord-est dimanche.

En plus des fortes pluies, le système orageux générera des vents violents. Des rafales de 30 à 40 mph sont prévues dans les Rocheuses et les plaines samedi, tandis que des rafales de 50 à 70 mph sont attendues dimanche le long des côtes médio-atlantiques et de la Nouvelle-Angleterre, avec la possibilité de se prolonger jusqu'à lundi. Ces vitesses de vent élevées pourraient entraîner des perturbations des déplacements dans les principaux aéroports et augmenter le risque de pannes de courant dans plusieurs États.

À mesure que la tempête se déplace dans la région, des chutes de neige sont attendues sur son côté nord-ouest, affectant les zones allant des plaines du centre-nord et du Midwest jusqu'aux Grands Lacs. De plus, l’accumulation de neige devient de plus en plus probable dans certaines parties du nord de l’État de New York, de la Pennsylvanie, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Cependant, les emplacements exacts et les quantités de neige tombées restent incertains pour le moment.

En conclusion, un puissant système de tempêtes est en passe de provoquer des conditions météorologiques extrêmes dans la moitié est des États-Unis. De fortes pluies, des vents destructeurs, des orages violents et des chutes de neige devraient tous avoir un impact sur différentes zones de la région. Les résidents doivent rester informés des prévisions météorologiques locales et se préparer aux éventuelles perturbations de voyage et pannes de courant.