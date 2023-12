Les autorités saisissent des milliers de livres de produits illégaux à base de cannabis

Les autorités ont récemment confisqué une grande quantité de produits à base de cannabis vendus illégalement, pour une valeur totale de plus de 54 millions de dollars. Les inspections ont ciblé des magasins sans licence dans tout l’État, conduisant à la saisie de plus de 11,000 XNUMX livres de produits illégaux à base de cannabis. Cette récolte importante est le résultat d'une répression menée par l'administration de la gouverneure Kathy Hochul.

Grâce à un procès remporté par l'État le 21 novembre, il sera désormais plus facile pour les autorités de fermer définitivement les magasins de marijuana exploités illégalement. Le Bureau de gestion du cannabis a déclaré avoir saisi 812 livres de fleurs, 701 livres de produits comestibles et 61 livres de concentré de cannabis lors de la dernière série d'inspections. La valeur estimée de ces produits confisqués s'élève à 7.3 millions de dollars.

L’objectif principal de ces efforts est de donner la priorité à la sécurité et d’éliminer la présence d’opérateurs illégaux sur le marché du cannabis. Chris Alexander, directeur exécutif de l'Office of Cannabis Management, a souligné l'importance d'ouvrir davantage d'entreprises légales pour lutter contre le problème persistant des magasins illicites. En offrant aux consommateurs des options sûres et fiables, New York vise à garantir la transparence dans l'industrie du cannabis.

Pour résoudre le problème des opérateurs sans licence, le gouverneur Hochul et le pouvoir législatif ont déjà adopté une loi imposant des sanctions plus strictes. Cette décision a été motivée par la prolifération d'opérateurs sans licence à New York, estimés à 1,500 10,000 selon le maire Eric Adams et le shérif Anthony Miranda. La loi impose désormais des amendes commençant à 20,000 XNUMX dollars par jour pour les ventes illégales de cannabis, avec la possibilité d'amendes allant jusqu'à XNUMX XNUMX dollars par jour en cas de violations continues.

En plus des amendes, la loi permet aux régulateurs de demander une ordonnance du tribunal pour cadenasser les entreprises qui enfreignent à plusieurs reprises les réglementations. Elle criminalise également la vente de cannabis et de produits à base de cannabis sans licence. Ces mesures sont essentielles pour freiner le marché noir et garantir le respect des règles sur le marché légal du cannabis.

Malgré les revers causés par les poursuites judiciaires et la lenteur du déploiement, l'État de New York compte actuellement 27 dispensaires de cannabis agréés pour adultes, dont 12 sont situés dans la ville de New York. Les régulateurs ont également approuvé 44 vitrines de producteurs de cannabis, créant ainsi davantage de possibilités de vente légale de marijuana. Les obstacles juridiques étant désormais levés, les régulateurs des États devraient accélérer l’approbation et l’ouverture de nouveaux magasins de cannabis agréés dans un avenir proche.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les autorités saisissent des milliers de livres de produits illégaux à base de cannabis