Nouvelle offre groupée de Nvidia : le rêve d'un joueur devenu réalité

Nvidia, le principal fabricant de cartes graphiques, vient d'annoncer une offre groupée passionnante à durée limitée qui ravira à coup sûr les joueurs du monde entier. À l’achat de n’importe quelle carte graphique GeForce RTX série 40, vous pouvez désormais profiter d’un abonnement d’une valeur de 60 $ à deux services de jeu incroyables : GeForce Now et Xbox Game Pass. Cette offre est exclusive à la pile de produits de la série RTX 40, qui comprend les puissantes GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti et 4060.

Xbox Game Pass, l'un des services d'abonnement à des jeux les plus populaires du marché, donne accès à une vaste bibliothèque de plus de 100 jeux PC. Des titres à succès comme Starfield et Forza Horizon 5 aux franchises bien-aimées comme la série Halo, il y en a pour tous les amateurs de jeux. De plus, les abonnés ont également accès à EA Play, un autre service d'abonnement aux jeux qui propose une gamme de titres EA tels que Battlefield, Need For Speed ​​et la série Crysis, ainsi que des périodes d'essai limitées pour les jeux récemment sortis comme Jedi : Survivor et EA Sports. WRC.

Pendant ce temps, GeForce Now est le service de streaming de jeux dans le cloud de Nvidia qui vous permet de jouer à des jeux PC de manière transparente sur différents appareils. Que vous préfériez jouer sur votre PC, ordinateur portable, tablette, téléphone, console, ordinateur de poche ou même votre téléviseur, GeForce Now a ce qu'il vous faut. Le pack à durée limitée comprend un abonnement prioritaire de 3 mois à GeForce Now, vous donnant accès à une plate-forme compatible RTX et à un accès prioritaire au serveur pour un jeu plus rapide et plus fluide.

Avec une bibliothèque de plus de 1500 XNUMX jeux jouables, GeForce Now garantit que vous ne manquerez jamais de titres passionnants parmi lesquels choisir. La seule condition requise est de posséder ou de louer le jeu à partir de bibliothèques de jeux PC prises en charge telles que Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA ou GoG.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité ! L'offre groupée Nvidia est disponible jusqu'au 8 janvier 2024, alors assurez-vous de vous procurer votre carte graphique RTX série 40 préférée et profitez d'une expérience de jeu immersive comme jamais auparavant.

