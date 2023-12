Un voyage dans un espace transcendant : Clinique de chirurgie plastique NV

By

Dans une fusion remarquable d'architecture et de design, la clinique de chirurgie plastique NV à Ulsan a redéfini le concept de chirurgie plastique. Ce projet de conception totale, exécuté par 420 Design Studio, englobe l'image de marque, le design d'intérieur et une vision unique qui transporte les visiteurs dans une toute nouvelle dimension.

Inspirée par les mystères de l'univers, l'équipe de conception s'est lancée dans une exploration approfondie du cosmos pour conceptualiser l'essence de l'expérience de la chirurgie plastique. S'appuyant sur des références aux trous noirs et au film Interstellar, ils ont cherché à évoquer la sensation de traverser un trou noir, émergeant de l'autre côté transformé et renaissant.

Le nom de la clinique, NV Plastic Surgery, est dérivé du concept de « New Vistas ». Il reflète l'objectif du projet d'ouvrir de nouveaux horizons aux patients tout au long de leur parcours à travers la clinique. Cela capture bien l’essence de l’expérience, où les individus s’aventurent en territoire inexploré, laissant derrière eux ce qui leur est familier et embrassant le potentiel de transformation personnelle.

La palette de couleurs de la clinique embrasse la juxtaposition d’éléments opposés. La teinte orange symbolise l’intensité brûlante d’un trou noir, tandis que le gris représente l’immensité froide et sèche de l’univers environnant. Les accents en acier inoxydable apportent une touche d'atmosphère froide, rappelant une station spatiale.

Un élément de design distinctif qui unifie l’espace est l’utilisation abondante de lignes horizontales. Simulant l’horizon expansif des événements, ces lignes créent un sentiment de dimensionnalité infinie. Telle la scène d'ouverture d'un film où le protagoniste découvre un nouveau monde, les lignes horizontales symbolisent la porte d'entrée initiale vers une nouvelle dimension, invitant les visiteurs à se lancer dans leur voyage de transformation personnel.

La lumière joue un rôle central dans l’expérience immersive de la NV Plastic Surgery Clinic. Symbolisant le début de la création, la lumière guide les visiteurs à travers les différentes étapes de leur voyage. De la première rencontre à l'entrée de la clinique, où la lumière émane du comptoir, jusqu'au mur lumineux menant à la zone de traitement, et enfin à l'entrée du bloc opératoire à l'étage supérieur, chaque rencontre avec la lumière signifie les étapes progressives. dans une nouvelle existence.

La Clinique de Chirurgie Plastique NV offre plus que de simples changements physiques ; c'est une opportunité de découverte de soi et un voyage vers une transformation personnelle. En créant un espace physique qui transcende l'ordinaire, l'équipe de conception du 420 Design Studio a magistralement conçu un environnement qui fait du processus de chirurgie plastique une expérience véritablement éclairante et transcendante.