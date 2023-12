Nubia Z60 Ultra : un aperçu de l'avenir des téléphones phares

By

Un nouveau téléphone phare, le Nubia Z60 Ultra, devrait arriver mardi, et l'anticipation grandit. Nubia, une marque appartenant à ZTE, a teasé sa dernière création sur son compte Weibo, donnant aux consommateurs un avant-goût de ce qui va arriver. Le téléphone sera disponible en trois superbes couleurs : noir, crème et nuit étoilée. Mais ce n'est pas seulement une question d'esthétique : le Nubia Z60 Ultra promet d'offrir des fonctionnalités et des performances de pointe.

L'un des points forts du Z60 Ultra est son indice IP68. Pour mettre en valeur cela, la marque s’est donné beaucoup de mal (ou devrions-nous dire en profondeur) pour démontrer sa résistance à l’eau. Un plongeur apnéiste a été engagé pour prendre le téléphone sous l’eau et prendre des photos. Le téléphone a prouvé ses capacités en restant indemne à une profondeur de 1.5 mètre pendant 30 minutes.

En termes de photographie, le Z60 Ultra est équipé d’une configuration triple caméra à l’arrière. Cela comprend un jeu de tir principal de 50 MP avec un objectif de 35 mm, un appareil photo ultra-large de 18 mm avec un autre capteur impressionnant de 50 MP et un téléobjectif périscope avec stabilisation optique de l'image (OIS). Sur la face avant, Nubia a adopté une approche unique en intégrant la caméra sous l'écran. Cette technologie innovante, appelée UDC Ultra, garantit une expérience d'affichage transparente et immersive.

Le Nubia Z60 Ultra propose également un design Starry Night, inspiré du tableau emblématique de Vincent Van Gogh. Cette finition multicouche 3D, qui rappelle le Z50 Ultra, ajoute une touche d'élégance artistique au téléphone. Les clients qui choisissent cette option recevront un étui de protection thématique et des cartes postales présentant des œuvres du talentueux postimpressionniste néerlandais.

Même si le Z60 Ultra suscite beaucoup d’attention, la question de sa disponibilité en dehors de la Chine reste posée. Ce téléphone phare aura-t-il une sortie mondiale ou restera-t-il exclusif à son pays d'origine ? Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, nous pouvons nous attendre à ce que le Nubia Z60 Ultra repousse les limites de ce qu’un téléphone phare peut réaliser.