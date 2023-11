Google dévoile de nouvelles mises à jour passionnantes pour les applications et services Android en novembre

Google se prépare à déployer une série de nouvelles fonctionnalités et de modifications des principales applications système sur les appareils Android en novembre. Le géant de la technologie, responsable des mises à jour du Play Store, des services Google Play, d'Android System Intelligence, d'Android WebView et du système Google Play, est déterminé à améliorer l'expérience utilisateur et à rendre nos appareils encore plus intelligents.

Pour aider les utilisateurs à rester informés de ces mises à jour intéressantes, Google a introduit un nouveau style d'organisation pour ses notes de mise à jour mensuelles. Il est ainsi plus facile que jamais d'identifier les mises à jour responsables de modifications spécifiques sans avoir besoin d'une référence constante.

Dans la prochaine version 38.3 du Play Store, Google a l'intention d'améliorer l'expérience des résultats de recherche en introduisant un raccourci pratique qui amène directement les utilisateurs à l'application ou au jeu souhaité. De plus, le Play Store facilitera désormais la désinstallation des applications Android des appareils connectés. Cette fonctionnalité est particulièrement importante suite aux récentes mises à jour qui permettent aux utilisateurs d'installer des applications sur leurs montres intelligentes ou leurs tablettes via leur téléphone.

D'autres améliorations apportées au Play Store incluent une conception mise à jour pour les cartes d'informations Google Play Protect, offrant aux utilisateurs une expérience visuellement attrayante et efficace. De plus, Google invitera désormais les utilisateurs à activer les notifications lors de la pré-inscription à une application, garantissant ainsi qu'ils restent informés et ne manquent jamais les avantages de la pré-version.

Bien que la version 23.43 des services Play n'apporte aucune mise à jour significative, Google continue de soutenir les développeurs en fournissant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'analyse et les diagnostics dans leurs applications. Ces nouvelles fonctionnalités pour les développeurs peuvent contribuer à une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace.

Comme toujours, pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités intéressantes, il est crucial de s'assurer que chaque application est mise à jour avec sa dernière version. Rendez-vous simplement sur la liste Play Store des services Google Play ou sur Google Play Store pour rechercher des mises à jour.

Avec ces mises à jour remarquables, Google vise à améliorer les fonctionnalités et la commodité de ses applications système principales, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience Android améliorée comme jamais auparavant.

QFP

1. Comment puis-je mettre à jour les services Google Play et le Play Store sur mon appareil Android ?

Pour mettre à jour les services Google Play, vous pouvez suivre un lien direct vers la liste Play Store de l'application et mettre à jour à partir de là si disponible. Pour mettre à jour le Play Store lui-même, appuyez sur votre avatar dans le coin et accédez à « Paramètres ». Dans la section "À propos", vous trouverez une option pour "Mettre à jour le Play Store".

2. Comment désinstaller les applications Android des appareils connectés via le Play Store ?

Avec la nouvelle mise à jour du Play Store, il est désormais plus facile de désinstaller les applications Android des appareils connectés. Accédez simplement à l’application que vous souhaitez désinstaller et suivez les instructions fournies dans le Play Store.

3. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités pour les développeurs dans la version 23.43 des services Google Play ?

La version 23.43 des services Google Play introduit de nouvelles fonctionnalités de développement pour prendre en charge les processus d'analyse et de diagnostic dans les applications Google et tierces. Ces fonctionnalités permettent aux développeurs de recueillir des informations précieuses et d'améliorer les performances globales de leurs applications.